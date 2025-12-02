  • News24
Nuovo piano

Amt, scattano le verifiche intensive sui bus: l’evasione supera il 15%

Martedì mattina maxi controlli alla stazione della metro di De Ferrari. In quattro ore trovate 229 persone senza biglietto

Genova. Scattano maggiori controlli sugli autobus per intercettare persone che viaggiano senza biglietto o abbonamento. Nelle ultime settimane il personale di Amt ha organizzato una serie di verifiche intensive nelle principali zone di interscambio e in altri punti strategici del territorio servito dall’azienda, impiegando quotidianamente circa 50 verificatori.

Proprio martedì mattina, tra le 8 e le 12, si è svolta una verifica intensiva alla stazione De Ferrari della metropolitana (tornata a pagamento per tutti gli utenti a partire dall’1 novembre 2025). Durante le quattro ore di verifica, 15 verificatori, affiancati da due agenti della Polizia Locale, hanno controllato la validità dei titoli di viaggio alle passeggere e ai passeggeri in uscita dalla stazione. Su 1.490 verifiche sono state riscontrate 229 situazioni irregolari, per un tasso di evasione pari al 15,4%. Poco più di 120 persone hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando un’oblazione di 42 euro.

“Con il nostro piano di verifiche intensive, come quella svolta oggi a De Ferrari, e di controlli quotidiani sulla rete, intendiamo trasmettere un messaggio chiaro: utilizzare il trasporto pubblico in maniera regolare, con un titolo di viaggio valido, è prima di tutto un obbligo, oltre a rappresentare un atto di rispetto e di responsabilità verso l’intera comunità.  Per questo presidiamo in modo diffuso i nostri servizi per contrastare l’evasione tariffaria – commenta Paolo Ravera, direttore generale di Amt –  Ma non solo. I controlli contribuiscono alla prevenzione, alla tutela e alla salvaguardia della sicurezza: per questo vengono svolti anche in coordinamento con gli agenti della Polizia Locale, che ringraziamo, con l’obiettivo di garantire a tutti coloro che usufruiscono dei nostri servizi di Tpl un ambiente sicuro e sereno a bordo dei nostri mezzi”.

