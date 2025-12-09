Amiu, i comitati genovesi sostengono Mauro Solari come candidato al consiglio d’amministrazione

Genova. La Rete dei Comitati, realtà civica da anni impegnata nelle battaglie per la tutela del territorio e la trasparenza amministrativa, esprime “il proprio convinto sostegno alla candidatura dell’Ing. Mauro Solari per il Consiglio di Amministrazione di AMIU”.

La comunicazione all’interno di una nota stampa diffusa questa mattina: “La figura di Solari rappresenta, a nostro avviso, una garanzia di competenza tecnica, visione strategica e indipendenza. Il suo curriculum racchiude esperienze consolidate che spaziano dalla progettazione di impianti industriali complessi alle più attuali innovazioni delle filiere del riciclo e del recupero “a freddo”. Oltre alla dimensione professionale, è presenza attiva in numerosi tavoli nazionali dedicati alle politiche ambientali e collaboratore di lunga data di molte realtà associative che compongono la nostra Rete”.

“In un momento decisivo per AMIU ad avviare un percorso di trasformazione profondo e non più rinviabile — riteniamo indispensabile affidarsi a competenze che possano realmente traghettare l’azienda verso un modello moderno, efficiente e pienamente sostenibile – continua la nota – Le nomine del nuovo CdA rappresenteranno un passaggio chiave per comprendere l’indirizzo che l’Amministrazione comunale vorrà imprimere al futuro della gestione dei rifiuti in città. Noi crediamo che Genova disponga delle capacità, delle energie e delle idee per costruire una nuova filiera industriale e ambientale, capace di generare sviluppo sostenibile e occupazione qualificata. Proprio per questo riteniamo pertanto fondamentale che nel CdA siedano figure competenti, autorevoli e culturalmente indipendenti, come quella dell’Ing. Mauro Solari”.