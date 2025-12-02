Amiu, dalla Fit-Cisl appello per il nuovo cda: “Si dia continuità all’azienda, termovalorizzatore necessario”

Genova. I sindacati lanciano un appello alla garanzia dei posti di lavoro in Amiu in attesa della scelta del nuovo consiglio di amministrazione della partecipata dei rifiuti dopo le dimissioni in blocco di quello nominato dalla precedente amministrazione di centrodestra.

“Attendiamo a breve il nuovo consiglio di amministrazione di Amiu che riteniamo come Fit Cisl Liguria debba avere un obiettivo prioritario – ha detto Raffaele Lupia, delegato della Fit-Cisl-Liguria per quanto riguarda le società partecipate – è necessario dare continuità all’azienda che si trova davanti ad un bivio strategico per il suo futuro sotto diversi punti di vista”.

Il cda della partecipata comunale che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti era presieduto da Giovanni Battista Raggi e composto da Simona Gagino, Antonio Oppicelli, Federica Schiano e Giovanna Damonte, e sarebbe comunque scaduto a maggio. La sindaca Silvia Salis ha specificato che “questa decisione si inserisce in un percorso di rinnovamento dell’azione amministrativa”, sottolineando che “il ciclo dei rifiuti è una priorità assoluta di questo nostro inizio di mandato per garantire un sistema ambientale completo, moderno, efficiente e sostenibile”.

“Sotto il profilo dell’impiantistica va bene parlare di nuovi siti di stoccaggio, ma occorre chiudere il ciclo dei rifiuti, altrimenti non se ne viene fuori – rincara dunque la dose Lupia – L’opzione termovalorizzatore è la più necessaria: ci sono impianti moderni ed efficaci in giro per l’Italia e assolutamente sostenibili dal punto di vista ambientale. La politica trovi il coraggio di fare delle scelte, visto che sono state rimandate in tutti questi anni”.

“Amiu deve restare una società a gestione pubblica: ci sono competenze e professionalità che vanno valorizzate e dal nuovo Cda ci aspettiamo quel piano industriale che oggi manca e permetta ad Amiu di progettare un cammino a media lunghezza permettendo così di pianificare scelte e investimenti che sono fondamentali.”