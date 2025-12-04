  • News24
Attenzione

In Liguria allerta gialla per valanghe: “Stabilità scarsa in quota”

Il 'Bollettino Neve e Valanghe' a cura del Centro Settore Meteomont dei Carabinieri Forestali Liguria indica possibili valanghe di medie dimensioni in quota

Prima neve in Liguria, novembre 2025

Genova. Per la giornata di venerdì 5 dicembre Arpal ha emanato un’allerta valanghe gialla per il settore Alpi Liguri Sud. L’allerta, che non prevede dettaglio orario, vale per l’intero settore Alpi e Appennino Ligure.

Il ‘Bollettino Neve e Valanghe’ è a cura del Centro Settore Meteomont dei Carabinieri Forestali Liguria e indica che al di sopra dei 1.800 metri la stabilità del manto nevoso è scarsa su alcuni punti di tutte le esposizioni, con possibili valanghe di dimensioni medie.

Al di sotto dei 1.800 metri, la stabilità è invece discreta su pochi punti, con la possibilità di valanghe di piccole dimensioni.

L’allerta è stata emessa in base all’automatismo concordato tra gli enti competenti, tra cui Arpal, sulla base dei livelli di pericolo indicati dal Servizio Meteomont.

