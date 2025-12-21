  • News24
In Liguria torna la neve, lunedì scatta l’allerta gialla sull’entroterra del Ponente

Dalle 13.00 alle 24.00 anche in Valle Stura e Val d'Orba, sul resto della regione solo pioggia

Genova. Arpal emette allerta gialla per neve sulle zone interne di A (Ponente) e su D (versanti padani di Ponente) dalle 13.00 alle 24.00 di domani, lunedì 22 dicembre.

Dalla serata di domenica sono attese precipitazioni diffuse legate al passaggio di una perturbazione che interesserà la Liguria nel corso della settimana.

I fenomeni saranno più diffusi sul centro-ponente, deboli in mattinata, con intensificazione fino a localmente moderata dalle ore centrali, e cumulate significative in serata.

La quota neve è in calo sulle Alpi Marittime con nevicate moderate o localmente forti in serata. Nell’entroterra savonese sono attese nevicate deboli sulle zone sensibili, con presenza di neve bagnata e nevischio. Sul centro e levante della regione i fenomeni saranno meno intensi con deboli piogge sparse dal pomeriggio.

I fenomeni proseguiranno nella notte tra lunedì e martedì, con attenuazione nella giornata di martedì, per proseguire con una settimana grigia e piovosa. La situazione sarà rivalutata domani sulla base dell’evoluzione.

