Allerta gialla per neve a Natale nell’entroterra di Ponente e avviso di vento burrasca forte su Genova

Liguria. Arpal emette allerta gialla per neve sulla zona D (Versanti padani di ponente) dalle 6 alle 24 di domani 25 dicembre.

Aria fredda di origine continentale, proveniente dall’Europa orientale (nel cosiddetto moto retrogrado da est verso ovest) sta rinvigorendo un minimo di pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. L’interazione tra aria fredda in quota e umidità nei bassi strati favorisce condizioni perturbate, in particolare sui versanti padani di Ponente (zona D), dove il flusso settentrionale al suolo contribuisce al mantenimento delle precipitazioni.

Dalla sera di oggi è attesa una progressiva discesa dello zero termico. Nella giornata di domani le precipitazioni risulteranno più insistenti sulla zona D, con quota neve in calo fino a circa 400 m. Fenomeni simili sono previsti anche sulla zona E, ma con intensità e persistenza inferiori. Le temperature torneranno complessivamente in linea con i valori climatologici del periodo.

Sono previste precipitazioni a carattere nevoso sulle aree interne, localmente persistenti. Su zone non sensibili accumuli fino a 20 cm in 12 ore, con quota neve fino a 400 m.

Nevicate deboli sull’entroterra di Levante e rilievi più interni del Levante della Liguria fino a 600-800 m e fino a 400-600 m sulle zone interne attorno a Genova. Quota neve attorno a 1000 m sull’interno dell’estremo Ponente con interessamento maggiore dei rilievi Alpini.

I venti settentrionali risulteranno forti e in rinforzo, con condizioni di burrasca o burrasca forte in particolare su A orientale (Ponente) e B occidentale (Centro ponente).

Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali della zona D (versanti padani di ponente), con maggiore probabilità nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 24 di domani.

Le condizioni meteo potranno inoltre causare disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne e/o più esposte alla ventilazione da nord.

A Genova attenzione al vento, scattano i divieti

La protezione civile ha diramato un avviso per vento di burrasca forte per domani 25 dicembre 2025. Entrano in vigore le ordinanze n.09/2016 e n.60/2016: divieto transito in sopraelevata a veicoli a due ruote, telonati e furgonati e giardini, parchi e cimiteri chiusi al pubblico.