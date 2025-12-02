Alla Scuola edile genovese un corso gratuito per tecnico impianti idrici

Genova. Un’opportunità di lavoro qualificato come tecnico della gestione di impianti di depurazione e potabilizzazione delle acque. È quanto viene offerto da E.S.S.E.G., la scuola edile genovese, con il nuovo corso di formazione gratuito rivolto a 10 maggiorenni, under 35, disoccupati, inoccupati, inattivi e residenti in Liguria, in possesso di qualifica triennale, diploma professionale o diploma di scuola secondaria.

Il corso – inserito nel bando regionale “Match Point 3” – si articola su 600 ore, suddivise tra 300 ore in aula presso E.S.S.E.G., in via Borzoli 61 A/B, e 300 ore di stage in azienda presso Ireti.

“Il tecnico della gestione di impianti di depurazione e potabilizzazione delle acque è un professionista che assicura il corretto funzionamento degli impianti idrici – spiega la direttrice di E.S.S.E.G., Tea Cosatto -. Controlla la qualità dell’acqua, effettua sopralluoghi, gestisce reti e impianti, svolge manutenzione e utilizza software dedicati per garantire efficienza e conformità alle norme”.

Al termine delle 600 ore, ottenuti gli attestati del corso, la figura in uscita può trovare occupazione principalmente in enti pubblici (Comuni, Province, ASL), società di gestione del servizio idrico integrato (pubbliche o private), o come consulente esterno o autonomo, quindi sia come dipendente sia come libero professionista.

Le iscrizioni sono aperte fino al 9 dicembre, e per trovare tutte le informazioni sul corso e su come iscriversi: www.esseg.eu o 0106513661.