  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Opportunità

Alla Scuola edile genovese un corso gratuito per tecnico impianti idrici

Si articola su 600 ore, suddivise tra 300 ore in aula presso E.S.S.E.G., in via Borzoli 61 A/B, e 300 ore di stage in azienda presso Ireti

Generico dicembre 2025

Genova. Unopportunità di lavoro qualificato come tecnico della gestione di impianti di depurazione e potabilizzazione delle acque. È quanto viene offerto da E.S.S.E.G., la scuola edile genovese, con il nuovo corso di formazione gratuito rivolto a 10 maggiorenni, under 35, disoccupati, inoccupati, inattivi e residenti in Liguria, in possesso di qualifica triennale, diploma professionale o diploma di scuola secondaria.

Il corso – inserito nel bando regionale Match Point 3” – si articola su 600 ore, suddivise tra 300 ore in aula presso E.S.S.E.G., in via Borzoli 61 A/B, e 300 ore di stage in azienda presso Ireti.

Il tecnico della gestione di impianti di depurazione e potabilizzazione delle acque è un professionista che assicura il corretto funzionamento degli impianti idrici – spiega la direttrice di E.S.S.E.G., Tea Cosatto -. Controlla la qualità dellacqua, effettua sopralluoghi, gestisce reti e impianti, svolge manutenzione e utilizza software dedicati per garantire efficienza e conformità alle norme”.

Al termine delle 600 ore, ottenuti gli attestati del corso, la figura in uscita può trovare occupazione principalmente in enti pubblici (Comuni, Province, ASL), società di gestione del servizio idrico integrato (pubbliche o private), o come consulente esterno o autonomo, quindi sia come dipendente sia come libero professionista.

Le iscrizioni sono aperte fino al 9 dicembre, e per trovare tutte le informazioni sul corso e su come iscriversi: www.esseg.eu o 0106513661.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.