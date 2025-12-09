  • News24
Albaro, pedone investito due volte in piazza Leonardo Da Vinci: è gravissimo

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre l'uomo, che ha 79 anni, da sotto l'auto. Rilievi in corso da parte della polizia locale

Genova. Un altro gravissimo investimento stradale oggi, martedì 9 dicembre, a Genova dopo quello del bambino di 12 anni travolto da un’ambulanza stamattina mentre andava a scuola.

E’ successo poco prima delle 18 ad Albaro in piazza Leonardo da Vinci, nei pressi di via Boselli, in direzione centro. Un uomo di 79 anni è stato investito sulle strisce da un’auto che si è allontanata senza prestare soccorso, venendo sbalzato di qualche metro sull’asfalto. Una seconda vettura, sopraggiunta poco dopo, non si è avveduta del corpo a terra lo ha investito una seconda volta, facendolo rimanere incastrato in posizione prona sotto il mezzo.

Sul posto l’ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese insieme all’automedica Golf 1. Sono intervenuti i vigili del fuoco che con l’ausilio degli attrezzi idraulici e del divaricatore hanno sollevato la vettura per permettere ai soccorritori di estrarlo e caricarlo a bordo per iniziare la stabilizzazione.

Una fase dei soccorsi

L’uomo ha riportato politraumi incluso quello facciale, pneumotorace e sospetta frattura al bacino. È stato intubato e ospedalizzato in codice rosso dopo circa un’ora di operazioni sul posto.

La conducente 76enne, inizialmente sotto shock, non ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale e le pattuglie territoriali.

