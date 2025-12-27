  • News24
Ritrovo di giovani

Albaro, i giardini ridotti a una discarica dopo Natale tra spazzatura e vandalismi

Le immagini inviate da una lettrice. La presidente del Municipio: "Abbiamo chiesto pulizia, forze dell’ordine e cassonetti per la differenziata, ma il problema è il menefreghismo. La città è di tutti, rispettiamola"

Generico dicembre 2025
Genova. Cestini della spazzatura divelti e rovesciati, cartacce ovunque e bottiglie vuole lasciate sulle panchine o ridotte in cocci.
E’ la situazione in cui si presentavano ieri i giardini davanti alla Chiesa di Santa Teresa di Albaro.
I giardini infatti, di giorno frequentati da famiglie con bambini, la sera sono diventati punto di ritrovo di un gruppo numeroso di giovani. E il risultato sono le foto che una lettrice ha inviato a Genova24.
“Da cittadina ho il sacrosanto diritto di sapere come sia possibile che i giardini siano ridotti in questo stato – scrive la lettrice – Non credo che la sporcizia e la devastazione palese e che fa inorridire sia frutto di giorni di inciviltà. Non mi sembra possibile. In una notte?”.
Generico dicembre 2025
La situazione immortalata nella giornata di Santo Stefano
E, prosegue lo sfogo,: “Non è possibile che non si sappia chi ha conciato così dei giardini pubblici  Qui non si tratta di avere poca pazienza verso dei giovani che hanno diritto a divertirsi, questa è inciviltà, illegalità e complicità di un Comune  e di un Municipio  disposto a sopportare devastazioni e illegalità”.
Anche la presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri ieri aveva pubblicato un video mostrando la situazione dei giardini: “Ogni anno lo stesso copione – ha scritto Palmieri – un luogo pubblico trasformato in una discarica. Come Municipio abbiamo richiesto pulizia, forze dell’ordine e cassonetti per la differenziata. Più di così non possiamo fare. Il problema resta il menefreghismo.
La città è di tutti. Rispettarla è responsabilità di ciascuno.
