Al via la nuova edizione di “Extra”: teatro, danza e musica nelle periferie del Ponente genovese

Genova. Un programma che intreccia spettacoli, musica e laboratori, realizzato in sinergia con diverse realtà del ponente genovese con l’intento di attivare le periferie come spazi di relazione e costruire comunità attraverso le arti performative. Lunedì 8 dicembre 2025 prende il via la quarta edizione di Extra, il progetto di Teatro Akropolis che porta teatro, danza e musica nelle periferie del ponente genovese, trasformandole in luoghi di aggregazione, crescita e partecipazione attraverso un programma di spettacoli, incontri e attività rivolti a giovani e famiglie.

Una rassegna che presta un’attenzione particolare all’accessibilità: le scuole coinvolte partecipano gratuitamente agli spettacoli, mentre gli appuntamenti pomeridiani e serali per famiglie e giovani hanno un costo ridotto di 6 euro, in modo da rendere più sostenibile la fruizione. “Portare spettacoli e attività nei quartieri del ponente di Genova – spiega Clemente Tafuri, direttore di Teatro Akropolis – significa creare occasioni di incontro e di scambio in zone della città che hanno sempre più bisogno di stimoli culturali. L’obiettivo di Extra è coinvolgere gli studenti e le famiglie offrendo loro la stessa qualità artistica che si trova nei circuiti del centro città, riducendo le distanze anche di natura economica e culturale, che spesso tengono intere comunità ai margini della vita culturale della città”.

Realizzato grazie al Contributo del Comune di Genova, attraverso l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Genova del ministero della Cultura, coinvolge spazi culturali decentrati come il Teatro Akropolis, la Biblioteca Civica Firpo del Cep, il Centro Civico Buranello e Villa Durazzo Bombrini, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e il riequilibrio territoriale.

“Fra gli appuntamenti di questa edizione – prosegue Tafuri – Piccolo Asmodeo di Teatro Gioco Vita, che dà il via alla rassegna alle 17 di lunedì 8 dicembre, e Arcipelago di Teatro Telaio, entrambi spettacoli premiati con l’Eolo Award negli scorsi anni. Inoltre, venerdì 12 dicembre il cantautore e producer Zibba coinvolge i più giovani con Parole e Musica, un concerto–talk interattivo pensato in due formati: al mattino dedicato alle scuole e in serata aperto a tutto il pubblico”.

Il programma

La rassegna ha già offerto una prima anticipazione con Moby Dick di Teatro Akropolis, performance itinerante che venerdì 14 novembre ha attraversato le vie di Sestri Ponente con oltre 800 studenti, trasformando il quartiere in una grande azione collettiva. La performance è stata preparata nei mesi da ottobre e novembre impiegando più di 150 ore di laboratori gratuiti nelle scuole

Lunedì 8 dicembre Extra prende ufficialmente il via alle ore 17 al Teatro Akropolis con Piccolo Asmodeo di Teatro Gioco Vita, l’ultimo lavoro della compagnia, premiato con l’Eolo Award 2013 come miglior spettacolo, proposto anche martedì 9 dicembre in due repliche dedicate alle scuole. Lo spettacolo, tratto dal racconto di Ulf Stark, affermato scrittore contemporaneo per ragazzi, è una favola teatrale sull’identità e sul passaggio dall’infanzia al mondo degli adulti, raccontata attraverso il linguaggio poetico e visivo del teatro d’ombre.

Il programma prosegue mercoledì 10 dicembre a Villa Durazzo Bombrini, dove Edmondo Romano e Matteo Rabolini presentano “Suoni dal vento, battiti dalla terra”, un viaggio musicale attraverso strumenti a fiato e percussioni provenienti da molte tradizioni culturali, pensato come matinée per gli studenti.

Tra gli appuntamenti più rilevanti della rassegna c’è E comunque alla fine avremo scritto una canzone, in programma venerdì 12 dicembre al Teatro Akropolis: un concerto–talk interattivo condotto da Zibba, autore, cantautore e producer che nel corso della sua carriera ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi come il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2014, la Targa Tenco per il miglior album 2012, il Premio Bindi 2011 e l’On Stage Awards 2015. Zibba interpreta alcuni dei suoi brani più noti e, insieme ad artisti ospiti, trasformando il concerto in uno spazio di confronto diretto. È proposto in una doppia versione: alle ore 10.30 per le scuole e alle ore 20.30 per il pubblico serale.

Domenica 14 dicembre al Teatro Akropolis va in scena Arcipelago di Teatro Telaio, premiato come Miglior Progetto agli Eolo Awards 2023, con tre repliche alle ore 15, 16.15 e 17.30. Arcipelago è un’installazione teatrale immersiva in cui ogni bambino esplora piccole “isole” pensate per stimolare emozioni, domande e ricordi: un percorso sensoriale e intimo che trasforma i più piccoli in protagonisti attivi dell’esperienza scenica.

Sempre lunedì 15 dicembre, al Centro Civico Buranello, il Quartetto di Genova presenta Fantasie a 16 corde, con due appuntamenti dedicati alle scuole del territorio. La matinée propone un ascolto guidato di brani per quartetto d’archi, accompagnato da spiegazioni semplici e dirette che aiutano gli studenti a scoprire il linguaggio della musica da camera e il lavoro degli interpreti.

Chiude il programma venerdì 19 dicembre Coppelia Online, nuova produzione del Liceo Coreutico Piero Gobetti presentata in prima assoluta al Teatro Akropolis. Lo spettacolo, ispirato alla Coppélia ottocentesca, rilegge la storia in chiave contemporanea affrontando i temi dell’iper–digitalizzazione, delle relazioni mediate dai social e del conflitto tra identità reale e identità virtuale.

Informazioni generali e biglietti

Extra è un progetto di Teatro Akropolis che unisce spettacoli, musica, teatro, incontri e attività laboratoriali realizzati in dialogo con scuole, biblioteche, associazioni e spazi civici dei Municipi VI e VII del Ponente genovese. Le attività coinvolgono bambini, adolescenti, famiglie e adulti e si svolgono tra il Teatro Akropolis, la Biblioteca Civica Firpo del Cep, il Centro Civico Buranello, Villa Durazzo Bombrini, il e più di 60 classi delle scuole del territorio per un totale di 1500 alunni.

Extra è sostenuto dal Comune di Genova attraverso il Bando Periferie del MIC e da Società Per Cornigliano, con il patrocinio del Municipio II Genova Centro Ovest ed è in collaborazione di APS Consorzio Sportivo Pianacci, Agorà SCS, Una parte centrale del progetto è dedicata ai laboratori: percorsi teatrali, musicali e coreutici pensati per stimolare relazione, creatività e inclusione.

L’accessibilità è uno dei principi centrali di Extra: tutte le scuole coinvolte possono accedere gratuitamente agli spettacoli, mentre gli appuntamenti serali rivolti alla cittadinanza hanno un costo di 6 euro. Una decisione che punta a favorire la partecipazione di famiglie, giovani e residenti dei quartieri, riducendo le barriere economiche e rendendo la cultura un’esperienza realmente condivisa e accessibile.

Il programma completo di Extra, con modalità di prenotazione e informazioni su biglietti e accessi, sarà disponibile sul sito https://www.teatroakropolis.com/extra/