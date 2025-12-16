Akropolis vince il premio Ubu 2025 con il film “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Carmelo Bene”

Genova. Ieri sera, lunedì 15 dicembre 2025, al Teatro Arena del Sole di Bologna, Teatro Akropolis ha ricevuto il Premio Ubu 2025 nella categoria progetti speciali. Il riconoscimento è andato al film “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Carmelo Bene.”, regia di Clemente Tafuri e prodotto da Teatro Akropolis e AkropolisLibri.

“La parte maledetta. Carmelo Bene” è un film che affronta il pensiero e le parole di Carmelo Bene, interrogando il tema della non rappresentabilità e mettendo in discussione l’idea di teatro e di arte come puro spettacolo. Al centro del lavoro c’è la “parte maledetta” di Bene: il paradosso di un’opera che non può mai dirsi compiuta, perché supera il linguaggio, la letteratura e la rappresentazione. L’opera è parte del ciclo “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro”, una serie di film-documentari dedicati a figure dell’arte e della cultura che hanno messo in discussione i confini disciplinari, tra cui Carlo Sini, Paola Bianchi, Massimiliano Civica e Gianni Staropoli.

«Il film – dichiara Clemente Tafuri, direttore di Teatro Akropolis – attraverso le parole di Carmelo Bene, rivela l’inconcludenza del teatro e dell’arte più in generale quando tutto si riduce a spettacolo, quando cioè i numeri governano ogni scelta e decisione e un’opera si afferma in tutta la sua ovvia attualità, perdendo ogni possibilità di dialogare con il contemporaneo. Questo importante riconoscimento ci deve far riflettere sull’importanza della ricerca, su quanto sia necessario percorrere vie oscure e imprevedibili disallineate rispetto al presente. E su quanto l’arte sia ancora una delle poche esperienze in grado di dare una lettura sensata e critica del nostro tempo. Grazie, grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e sostengono il nostro lavoro».