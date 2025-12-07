  • News24
Toponomastica

A Brignole una scalinata dedicata ad Aidano Schmuckher, cultore della tradizione genovese

È stato giornalista, pubblicista e studioso di folklore ed etnografia ligure

Genova. La scalinata che unisce via Groppallo a via Felice Romani, sopra la stazione di Brignole, sarà dedicata a Aidano Schmuckher, scrittore e giornalista tra i maggiori studiosi della cultura, del folklore e della tradizione genovese.

Lo ha deliberato la giunta del Municipio Centro Est approvando una proposta arrivata l’ottobre scorso. Obiettivo, valorizzare l’esempio e l’opera di Schmuckher, che ha dedicato la carriera allo studio della cultura ligure, genovese in particolare, pubblicando decine di volumi, insegnando e producendo un vocabolario in genovese dedicato proprio ai giovani.

Chi era Aidano Schmuckher

Aidano Schmuckher nato a Genova il 23 ottobre 1921 e deceduto a Genova il 29 novembre 1996, è stato giornalista, pubblicista e studioso di folklore ed etnografia ligure, autore di numerose pubblicazioni e contributi culturali. Si è concentrato anche sull’enogastronomia e i canti popolari, e su Wikipedia ha una pagina dedicata scritta interamente in genovese.

