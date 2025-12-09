  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ancora

Pugni e calci al pronto soccorso: due aggressioni a personale sanitario nel weekend

I carabinieri sono intervenuti all'ospedale Galliera e a quello di Lavagna

pronto soccorso

Genova. Ancora aggressioni al personale sanitario nel weekend appena trascorso. Due quelle che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, una al Galliera e una all’ospedale di Lavagna.

La prima quella al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dove un cittadino marocchino di 37 anni ha dato in escandescenze aggredendo un operatore sanitario e ferendolo a calci e pugni.

La seconda all’ospedale di Lavagna, dove un ventenne cittadino senegalese che aspettava di essere visitato se l’è presa con un oss, dandogli un pugno sulla mano.

Entrambi sono stati denunciati per lesioni personali ad un esercente una professione sanitaria o socio sanitaria

Più informazioni
leggi anche
pronto soccorso
Galliera
Dà in escandescenze sul taxi, poi aggredisce il personale sanitario: denunciato
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.