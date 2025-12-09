Pugni e calci al pronto soccorso: due aggressioni a personale sanitario nel weekend

Genova. Ancora aggressioni al personale sanitario nel weekend appena trascorso. Due quelle che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, una al Galliera e una all’ospedale di Lavagna.
La prima quella al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dove un cittadino marocchino di 37 anni ha dato in escandescenze aggredendo un operatore sanitario e ferendolo a calci e pugni.
La seconda all’ospedale di Lavagna, dove un ventenne cittadino senegalese che aspettava di essere visitato se l’è presa con un oss, dandogli un pugno sulla mano.
Entrambi sono stati denunciati per lesioni personali ad un esercente una professione sanitaria o socio sanitaria