  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Posizioni

Aggressione a sindacalisti ex Ilva, Genova diventa terreno di scontro tra i vertici Cgil e Uil

Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ha parlato di “attacco squadristico”, Maurizio Landini ha inviato a "non strumentalizzare" il forte clima di tensione

Generico dicembre 2025

Genova. Genova diventa terreno di scontro tra i vertici nazionali di Uil e Cgil dopo l’aggressione di due sindacalisti e delegati della Uilm da parte di alcuni lavoratori ex Ilva aderenti alla Fiom.

Come già raccontato su Genova24, presente sul posto, l’aggressione è arrivata in un momento di altissima tensione. La Uilm aveva infatti deciso di non aderire allo sciopero dei metalmeccanici del 4 dicembre, ma nel corso dell’assemblea organizzata davanti alla portineria dello stabilimento, il 5 dicembre, alcuni delegati e sindacalisti della sigla si sono avvicinati. Gli operai della Fiom, da giorni sulle barricate per il futuro dello stabilimento genovese, li avrebbero invitati ad andarsene per poi inseguirli e aggredirli.

Secondo quanto riportato dai vertici della Uil, i feriti sono il segretario generale della Uilm Genova Luigi Pinasco, raggiunto da alcuni pugni e una testata, e il segretario organizzativo Claudio Cabras, colpito al petto a una gamba. Entrambi sono andati al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi per il referto.

Il gelo tra i due sindacati si è manifestato attraverso le parole a distanza dei rispettivi leader. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ha parlato di “attacco squadristico”, sostenendo di condannarlo fermamente: “La stessa condanna ci aspettiamo da parte della Cgil e della Fiom. Se ci sono diversità di vedute e si aggredisce, si rischia di rasentare il terrorismo”.

Anche il segretario generale della Uil, Rocco Palombella, aveva parlato diatti terroristici che nulla hanno a che vedere con le azioni che un sindacato che difende persone dovrebbe tenere. Pur nelle divergenze, il sindacato ha sempre dimostrato grande responsabilità su questa vertenza a livello nazionale. Pertanto ci aspettiamo una ferma condanna da parte della Fiom e di tutte le Istituzioni presenti”.

La Cgil aveva risposto subito, ma non proprio come richiesto. In una nota congiunta del leader Maurizio Landini e del segretario generale della Fiom Michele De Palma, i due hanno sottolineato che “il forte clima di tensione al presidio sindacale Bisogna fare attenzione, perché la democrazia non si difende con le aggressioni. Se ci sono diversità di vedute e si aggredisce si rischia di rasentare il terrorismonon può essere in alcun modo strumentalizzato né tanto meno irresponsabilmente associato al terrorismo. La Fiom e la Cgil si sono sempre battuti contro il terrorismo e per affermare la democrazia, anche a costo della perdita della vita come accaduto proprio all’ex Ilva di Genova al nostro delegato Guido Rossa”.

Più informazioni
leggi anche
Generico dicembre 2025
Scontro
Ex Ilva, sindacalisti Uilm cacciati via dall’assemblea: “Siamo stati aggrediti a calci e pugni”
serri apa
Reazioni
Aggressione a sindacalisti ex Ilva, la Uil: “Azione premeditata di Lotta Comunista, minacce anche altrove”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.