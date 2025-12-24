Sviene in strada per l’alcol: soccorso dai carabinieri li prende a calci e testate

Chiavari. Lo hanno trovato sdraiato per terra in strada, nel cuore della notte, apparentemente svenuto. Quando si sono avvicinati i carabinieri hanno capito che era ubriaco, ma all’offerta di andare in ospedale ha reagito con calci e pugni.

È successo a Chiavari la notte del 21 dicembre. L’uomo, un 25enne italiano, inizialmente ha accettato di essere accompagnato al pronto soccorso, sostenendo anche di volersi fare del male, ma quando è arrivata l’ambulanza ha provato a scappare. I carabinieri lo hanno bloccato, ma lui ha reagito con violenza colpendo anche con una testata un maresciallo.

Messo in sicurezza, è stato infine trasferito all’ospedale di Lavagna per le cure del caso a cui ha dovuto ricorrere anche il militare. Il 25enne è stato poi denunciato per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.