Violenza

Sviene in strada per l’alcol: soccorso dai carabinieri li prende a calci e testate

È successo a Chiavari la notte del 21 dicembre. L’uomo, un 25enne italiano, inizialmente ha accettato di essere accompagnato al pronto soccorso

carabinieri notte controlli

Chiavari. Lo hanno trovato sdraiato per terra in strada, nel cuore della notte, apparentemente svenuto. Quando si sono avvicinati i carabinieri hanno capito che era ubriaco, ma all’offerta di andare in ospedale ha reagito con calci e pugni.

È successo a Chiavari la notte del 21 dicembre. L’uomo, un 25enne italiano, inizialmente ha accettato di essere accompagnato al pronto soccorso, sostenendo anche di volersi fare del male, ma quando è arrivata l’ambulanza ha provato a scappare. I carabinieri lo hanno bloccato, ma lui ha reagito con violenza colpendo anche con una testata un maresciallo.

Messo in sicurezza, è stato infine trasferito all’ospedale di Lavagna per le cure del caso a cui ha dovuto ricorrere anche il militare. Il 25enne è stato poi denunciato per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

