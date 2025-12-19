Agenti immobiliari, Fabio Becchi nuovo presidente regionale Fiaip Liguria

Liguria. L’andorese Fabio Becchi è stato eletto nuovo presidente regionale dell’associazione di categoria, portando con sé una visione chiara: «Costruire insieme alla squadra una federazione inclusiva, capace di unire l’intera regione sotto il segno del dialogo e della competenza». Per Becchi, ex presidente provinciale di Savona, il nuovo incarico non è un esercizio di potere solitario, ma un impegno collettivo.

Come sottolineato dal presidente uscente Antonio Piccioli sarà fondamentale guidare la regione con armonia. «Credo in un progetto condiviso tra le quattro province che sia orientato a costruire un’impalcatura solida per tutti gli associati», ha dichiarato il neopresidente, sottolineando come anche il confronto tra opinioni diverse, se costruttivo, sia la linfa vitale per una crescita reale della categoria.

Ad accompagnare Fabio Becchi in questo mandato c’è una squadra di professionisti di alto profilo, scelti per coprire ogni ambito strategico del mercato immobiliare moderno: Massimo Segalerba (vice presidente) e Valeria Ricci (segretaria regionale). Supporteranno la gestione operativa per la Formazione e Cultura Laura Tiloca che si occuperà di far crescere la professionalità degli associati tramite formazione e certificazioni; per la Comunicazione e Relazioni Klara Piacenza che gestirà l’immagine e i rapporti esterni, mentre Luca Lucisano guarderà oltre i confini nazionali con la delega ai Mercati Esteri.

In una regione come la Liguria, il ruolo di Alessio Bellinghieri sarà dedicato a Turismo e Hospitality e Valentina Rebella a Relazioni Sindacali e Lavoro sarà centrale. La lotta all’abusivismo è affidata a Rita Ogno, mentre la spinta verso il domani è nelle mani di Matteo Scaniglia, delegato a Politiche Giovanili e Digital Innovation.

Il “nuovo corso” di FIAIP Liguria non si poggia solo sui nomi, ma su pilastri solidi: legalità, ascolto e competenza. L’obiettivo è chiaro: rappresentare al meglio i colleghi agenti immobiliari, rendendo la federazione un punto di riferimento sempre più moderno, solido e partecipato. Con lo slogan “Insieme siamo già futuro”, la nuova giunta regionale si prepara ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, mettendo al centro la tutela dei professionisti e dei cittadini.