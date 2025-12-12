Aeroporto di Genova, intesa tra autorità portuale e camera di commercio per favorire l’ingresso di un socio

Genova. “L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la Camera di Commercio di Genova hanno apprezzato l’intervento del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi in merito alle prospettive di sviluppo e rilancio dell’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, condividendone l’impostazione e gli obiettivi strategici”, si legge in una nota diramata dalla società di gestione dell’aeroporto.

“I due enti confermano che, a seguito di interlocuzioni istituzionali già avviate e sviluppate in modo proattivo nelle scorse settimane, è in fase di definizione un protocollo d’intesa fra loro finalizzato a delineare un percorso condiviso volto a favorire l’ingresso, con quota di maggioranza, nel capitale sociale dell’aeroporto di un socio industriale qualificato”.

Tale percorso prevede, nel rispetto della normativa vigente, una rimodulazione delle partecipazioni azionarie detenute dai soci pubblici (AdSP 60%; Camera di Commercio di Genova 40%), con l’obiettivo di creare un assetto societario idoneo a sostenere un piano di investimenti e di sviluppo di medio-lungo periodo.

Il protocollo sarà sottoscritto dai presidenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, e della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio e sarà sottoscritto alla presenza del viceministro Rixi il cui ruolo istituzionale sarà fondamentale per il rilancio del Cristoforo Colombo.

“L’iniziativa si inserisce, infatti, in una strategia volta a rafforzare il ruolo dell’Aeroporto Cristoforo Colombo quale infrastruttura di rilevanza internazionale per l’intera Regione Liguria e per il sistema logistico, turistico e produttivo del Nord-Ovest, favorendo lo sviluppo dei traffici e l’incremento dei volumi di passeggeri”, continuano.

“L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la Camera di Commercio di Genova ribadiscono il proprio impegno istituzionale a operare in modo responsabile e coordinato, al fine di garantire la crescita, la competitività e la sostenibilità di lungo periodo dello scalo aeroportuale genovese”, conclude la nota.