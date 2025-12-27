Addio all’avvocata Fernanda Contri, aveva 90 anni

Genova. Si è spenta a 90 anni Fernanda Contri, avvocata, cresciuta a Genova, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura nel 1986 (era presidente della commissione Disciplinare), ministra nel governo Ciampi e dal 1996 membro della Corte Costituzionale, di cui sarà anche vicepresidente.

Il decesso è avvenuto questa mattina all’ospedale di Rapallo, I funerali si.svolgeranno martedì 30 dicembre nella chiesa di Boccadasse a Genova.

Le reazioni

“Esprimo a nome mio e della Regione Liguria profondo cordoglio per la scomparsa di Fernanda Contri, avvocato e giurista genovese di alto profilo, che ha servito lo Stato con competenza come componente del Consiglio Superiore della Magistratura, come ministro nel governo Ciampi e giudice della Corte Costituzionale, di cui è stata inoltre vicepresidente. Con la sua scomparsa, la Liguria e il Paese perdono una figura di grande autorevolezza istituzionale”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Fernanda Contri, stimata giurista, figura di riferimento nel mondo del diritto e delle istituzioni italiane.

“Con la scomparsa di Fernanda Contri, Genova e l’Italia perdono una figura di eccezionale autorevolezza istituzionale e umana – afferma la prima cittadina – Avvocata di straordinaria competenza, donna di grande intelligenza e dedizione, ha servito il Paese con impegno e responsabilità in ruoli di primo piano dal Consiglio Superiore della Magistratura, al ruolo di ministra nel Governo Ciampi, fino alla prestigiosa carica di giudice e poi vicepresidente della Corte Costituzionale. La sua carriera è un esempio di integrità, rigore giuridico e passione civile, che ha lasciato un segno profondo nelle nostre istituzioni e nella società”. “La sua vita, vissuta per tanti anni a Genova – prosegue la sindaca – è stata dedicata alla giustizia, alla tutela dei diritti e alla promozione della partecipazione delle donne nelle istituzioni. A nome dell’intera città di Genova porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. La memoria di Fernanda Contri rimarrà viva nei cuori e nella storia della nostra comunità”.

“La scomparsa di Fernanda Contri rappresenta una perdita profonda per il mondo del diritto e della cultura italiana e anche un dolore personale, visto il nostro rapporto di amicizia” ha dettoRaffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato.“ Grande avvocatessa, dotata di una straordinaria preparazione giuridica, Contri va innanzitutto ricordata per essere stata la prima donna a presiedere la Corte Costituzionale e ministro nel governo Ciampi. Di lei ho sempre apprezzato la saggezza, la profonda sensibilità per le tematiche sociali, l’atteggiamento aperto, allegro e sempre generoso nei confronti delle donne e delle giovani generazioni. Ai familiari e a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla, va tutta la mia vicinanza”.

Il Gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Fernanda Contri, figura di grande valore umano e con un profondo senso delle istituzioni. Oggi il Paese e la Liguria perdono un punto di riferimento importante. Contri ha servito lo Stato con rigore e autorevolezza. Il suo legame con la Liguria e il suo impegno democratico restano un esempio importante per le istituzioni e per le nuove generazione. Una donna che ha saputo interpretare con competenza e dedizione i più alti ruoli dello Stato. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno ai familiari. Certi che la sua vita e il suo impegno rimarranno vivi nel ricordo di tutti”, così i consiglieri del Gruppo PD in Regione Liguria.

I parlamentari liguri del Partito Democratico esprimono profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per la scomparsa di Fernanda Contri: “Protagonista autorevole della vita istituzionale del nostro Paese, la sua scomparsa lascia un grande vuoto. Abbiamo perso un esempio prezioso di impegno civile e democratico. Avvocata, già membro del CSM, ministra nel Governo Ciampi e giudice costituzionale, di cui fu anche vicepresidente, ha servito le istituzioni con rigore, competenza e senso dello Stato”, i parlamentari liguri PD Lorenzo Basso, Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino.

I consiglieri regionali Campora, Bozzano e Bogliolo di Vince Liguria – Noi Moderati esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Fernanda Contri, avvocato, giurista e figura di grande pregio nel panorama istituzionale italiano, venuta a mancare a Rapallo. “Contri – ha dichiarato il capogruppo Matteo Campora – ha segnato pagine importanti della nostra storia repubblicana come ministro degli Affari Sociali nel Governo Ciampi, membro del Consiglio Superiore della Magistratura e, soprattutto, come prima donna giudice della Corte Costituzionale, ruolo in cui ha servito lo Stato con impegno, rigore e profonda dedizione. La sua carriera è sempre stata caratterizzata da competenza, autorevolezza ed equità. La Liguria perde una grande personalità”.