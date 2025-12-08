Addio a Elio Fossati, il partigiano Moro: era l’ultimo della Brigata Volante Severino

Genova. È morto a 99 anni Elio Fossati, ultimo partigiano della Brigata Volante Severino, iscritto alla sezione Anpi Campanella di Struppa che ha dato notizia della sua scomparsa. Noto col nome di battaglia “Moro“, partecipò a numerose operazioni contro i nazifascisti in Valbisagno.

“Con la scomparsa di Elio Fossati, Genova perde un uomo che ha incarnato la memoria viva della città, l’ultimo partigiano della brigata volante Severino, figura simbolica della Resistenza urbana genovese. Se ne va un custode della memoria di una città Medaglia d’Oro della Resistenza, un testimone diretto di un tempo in cui la libertà si è conquistata con coraggio e sacrificio”, ha detto la sindaca Silvia Salis esprimendo il proprio cordoglio.

Per la prima cittadina “il suo nome di battaglia, Moro, ha attraversato le generazioni come segno di appartenenza e di impegno, di educazione civile, di trasmissione dei valori fondanti della nostra democrazia. Genova gli deve gratitudine, e con lei le giovani generazioni che grazie a uomini come Elio hanno potuto conoscere e riconoscere l’importanza della scelta partigiana, quella giusta”.

“Alla sua famiglia, alla sezione Anpi di Struppa e a tutte le persone che gli hanno voluto bene esprimo, anche a nome dell’amministrazione comunale, il cordoglio e l’abbraccio riconoscente della nostra città”, conclude Salis.

“A nome di tutta la Regione Liguria voglio esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Elio Fossati, il partigiano ‘Moro’: con lui se ne va un pezzo di storia della Resistenza genovese e ligure, un uomo che ha saputo testimoniare e difendere i valori della libertà e della democrazia”. Cosi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.