Acquario e Città dei Bambini, il programma degli eventi speciali durante le festività

Genova. Il mondo AcquarioVillage celebra le feste con un programma di iniziative nel periodo del 26 dicembre-6 gennaio.

L’Acquario di Genova presenta una nuova vasca espositiva dedicata al Mediterraneo profondo grazie alla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del progetto Redress, visibile tutti i giorni nella sala delle Aree Marine Protette; propone il percorso guidato Dietro le quinte con diverse partenze tutti i giorni nel periodo dal 26 dicembre al 6 gennaio; il 27 dicembre lo speciale SpongeBob Day dedicato a “SpongeBob – Un’avventura da pirati” in cui i piccoli visitatori potranno incontrare dal vivo le mascotte ufficiali di SpongeBob e Patrick. Allo SpongeBob Day sarà presente anche Ogyre, la realtà impegnata nella tutela del mare attraverso il recupero dei rifiuti e progetti di sensibilizzazione, per la realizzazione di laboratori e attività dedicate ai più piccoli, pensate per combinare gioco, scoperta e attenzione all’ambiente. I visitatori potranno partecipare a brevi sessioni di edutainment sul tema della plastica in mare, osservare e toccare “giocattoli-rifiuto” recuperati dai fondali e ricevere dei gadget dedicati; il 31 dicembre torna l’evento esclusivo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno immersi nella magia del mare e, nel corso delle feste, sono previste per i più piccoli due avventurose Notti con gli squali nei sabati 20 dicembre e 3 gennaio.

La speciale serata di San Silvestro all’Acquario ha inizio alle 19 con la visita esclusiva al percorso espositivo. Dopo la visita gli ospiti sono accolti nel Padiglione Cetacei per il cocktail di benvenuto, seguito dal Gran Cenone placé al piano inferiore del Padiglione Cetacei.

Concluso il cenone, si risale al piano superiore per il countdown e il brindisi di mezzanotte con accompagnamento musicale fino all’1, orario di conclusione dell’evento.

Per consentire l’allestimento degli spazi, il 31 dicembre l’Acquario anticipa la chiusura alle 18, con ultimo ingresso alle 16.

Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, si festeggia il Capodanno in famiglia. Per la prima volta l’experience museum dedicato ai cinque sensi invita il suo pubblico a festeggiare la notte di San Silvestro con una serata da vivere in famiglia, all’insegna del gioco e del divertimento. Durante le feste non mancheranno gli speciali science snack per mettere alla prova, attraverso quiz e giochi, le abilità ed i cinque sensi di bambini e ragazzi in visita. In programma tutti i giorni nel periodo 26 dicembre – 6 gennaio (tranne il 1° gennaio). Queste animazioni, guidate dallo staff, permettono di approfondire di volta in volta temi diversi in modo divertente. Compresi nel biglietto d’ingresso, sono nelle fasce orarie dalle 10.30 alle 12.20 e dalle 15.00 alle 17.00 (durata di 20 minuti).

Nel periodo delle feste, l’Acquario di Genova è aperto con i seguenti orari: dal 24 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00). Eccezionalmente, il 31 dicembre l’Acquario chiuderà alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00) per consentire l’allestimento della serata di Capodanno.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 9:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00), ad eccezione del 1° gennaio in cui l’orario è 9:30 – 17:30 (ultimo ingresso ore 15.30).

Per tutte le informazioni consultare il sito acquariodigenova.it e cittadeibambini.net.