Feste natalizie, le iniziative all’Acquario e Città dei bambini: apertura anche la sera del 31 dicembre

Genova. Dal 6 dicembre il mondo AcquarioVillage comincia a celebrare le feste con un programma di iniziative nel Ponte dell’Immacolata che proseguiranno poi nel periodo del 26 dicembre-6 gennaio. Il 31 dicembre eventi di Capodanno all’Acquario e, novità di quest’anno, alla Città dei Bambini e dei Ragazzi.

L’Acquario di Genova propone il percorso guidato Dietro le quinte con diverse partenze quotidiane tutti i giorni, sia nel Ponte dell’Immacolata, sia nel periodo dal 26 dicembre al 6 gennaio; il 31 dicembre torna l’evento esclusivo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno immersi nella magia del mare e, nel corso delle feste, sono previste per i più piccoli due avventurose Notti con gli squali nei sabati 20 dicembre e 3 gennaio.

Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, per la prima volta, si festeggia la notte di San Silvestro con una serata da vivere in famiglia, all’insegna del gioco e del divertimento. Durante le feste non mancheranno gli speciali science snack per mettere alla prova, attraverso quiz e giochi, le abilità ed i cinque sensi di bambini e ragazzi in visita. In programma tutti i giorni il 6-7-8 dicembre e nel periodo 26 dicembre – 6 gennaio (tranne il 1° gennaio).

Costa Edutainment propone la formula regalo dei biglietti per la visita alle strutture, singole o nei percorsi abbinati, dell’abbonamento annuale all’Acquario di Genova e della tessera TEN per La Città dei Bambini e dei Ragazzi.

Nel periodo delle feste, l’Acquario di Genova è aperto con i seguenti orari: nel Ponte dell’Immacolata dalle 8:30 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00); dal 24 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00). Eccezionalmente, il 31 dicembre l’Acquario chiuderà alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00) per consentire l’allestimento della serata di Capodanno.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta nel Ponte dell’Immacolata e dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 9:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00), ad eccezione del 1° gennaio in cui l’orario è 9:30 – 17:30 (ultimo ingresso ore 15.30).

Acquario di Genova

Nelle festività – nei giorni 6, 7, 8 dicembre e nel periodo dal 26/12 al 6/1 – è disponibile tutti i giorni il tour Dietro le quinte che consente di scoprire i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario. Il tour con partenze alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30 ha una durata di 50 minuti e permette di conoscere le attività necessarie al corretto funzionamento delle vasche, alla cura e allevamento degli animali, ai progetti di ricerca e conservazione insieme a tante curiosità.

È acquistabile sul sito www.acquariodigenova.it al prezzo di 8 euro in aggiunta al biglietto di ingresso.

Il 31 dicembre l’Acquario di Genova è aperto per la notte di San Silvestro. Si comincia alle 19 con la visita al percorso espositivo.

Dopo la visita gli ospiti sono accolti nel Padiglione Cetacei per il cocktail di benvenuto, seguito dal Gran Cenone placé al piano inferiore.

Concluso il cenone, si risale al piano superiore per il countdown e il brindisi di mezzanotte con accompagnamento musicale fino all’1, orario di conclusione dell’evento.

Per consentire l’allestimento degli spazi, il 31 dicembre l’Acquario anticipa la chiusura alle 18, con ultimo ingresso alle 16.

Il costo del Capodanno all’Acquario di Genova è di 210 euro a persona, tariffa unica adulti e ragazzi.

La serata, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili, è acquistabile sul sito di C-WAY tour operator dell’Edutainment. Sul sito è anche possibile consultare il menù e prenotare un pacchetto comprensivo di cenone e soggiorno in hotel.

Nei sabati 20/12 e 3/1 appuntamento con la Notte con gli Squali, l’iniziativa dedicata ai ragazzi e alle ragazze dai 7 agli 11 anni per far conoscere l’affascinante mondo marino genovese nel contesto insolito e suggestivo della notte.

L’avventura inizia alle ore 21. Dotati di sacco a pelo, pigiama, spazzolino e quant’altro possa essere utile per trascorrere la notte fuori casa, i ragazzi vengono accolti dal personale dell’Acquario.

Dopo un primo momento di conoscenza, inizia uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta degli animali che popolano la struttura e dei comportamenti poco conosciuti e singolari dell’ambiente marino notturno.

La serata si conclude davanti alla vasca degli squali dove i ragazzi vivono l’emozione memorabile di addormentarsi ammirando questi affascinanti predatori.

La mattina successiva, si prosegue con un’ulteriore visita alle vasche per osservare il “risveglio” degli animali e il riavvio della vita dell’Acquario in generale. Dopo la colazione, alle ore 9, l’esperienza si conclude.

Per partecipare è indispensabile la prenotazione presso C-WAY al tel. 0102345666. Il prezzo è di 95 euro per ragazzo. La partecipazione è riservata a un massimo di 30 ragazzi a notte.

Città dei Bambini e dei Ragazzi

Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, giunta al suo terzo anno di apertura, si può giocare con i due nuovi exhibit inaugurati in autunno: la postazione interattiva “Le energie del futuro” che introduce alle energie rinnovabili e al loro ruolo essenziale nelle città intelligenti e, nell’area “Splash!”, un accattivante videofondale marino che trasforma in “personaggi animati” i disegni realizzati dai giovanissimi con carta e pennarelli.

Quest’anno l’experience museum apre le porte alle famiglie per festeggiare insieme il Capodanno con una serata coinvolgente in compagnia di uno staff di animatori. Tra giochi e intrattenimento, piccoli e grandi sono accompagnati fino alla mezzanotte quando tutti insieme si brinderà al nuovo anno.

La speciale serata prevede l’ingresso all’experience museum dalle 21.30 alle 22.30 e la chiusura all’1.00. Il costo della serata è 49 euro a partecipante dai 4 anni in su; 7 euro per i 2-3 anni e 0-1 anno gratuiti.

Tutti i presenti riceveranno in omaggio un biglietto gratuito per tornare in visita alla Città dei Bambini entro il 31 gennaio 2026.

Ad arricchire la visita della Città dei Bambini nel corso delle feste sono disponibili gli speciali Science Snack. Queste animazioni, guidate dallo staff, permettono di approfondire di volta in volta temi diversi in modo divertente. Compresi nel biglietto d’ingresso, sono proposti tutti i giorni nel Ponte dell’Immacolata e nel periodo dal 26 dicembre al 6 gennaio (tranne il 1° gennaio), nelle fasce orarie dalle 10.30 alle 12.20 e dalle 15.00 alle 17.00 (durata di 20 minuti).