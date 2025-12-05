  • News24
Cerimonia

De Ferrari chiusa per l’accensione dell’albero, le modifiche agli autobus

Dalle 16.00 alle 19.00 di lunedì 8 dicembre, le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40 e Volabus modificano il percorso

albero de ferrari

Genova. Conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale in piazza De Ferrari, e proprio in vista della cerimonia e della chiusura della piazza Amt ha comunicato una serie di modifiche al percorso degli autobus per lunedì 8 dicembre.

Dalle 16.00 alle 19.00 (o fino al termine della manifestazione) di lunedì 8 dicembre, le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato

  • Linee 18, 18/, 39 e 40 Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.
  • Linee 20 e Volabus Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.
  • Linee 35 e 35/ Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Dante dove riprenderanno percorso regolare.
  • Linea 36 Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.
  • Linea 37 Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Dante, proseguiranno per via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.
