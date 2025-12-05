De Ferrari chiusa per l’accensione dell’albero, le modifiche agli autobus

Genova. Conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale in piazza De Ferrari, e proprio in vista della cerimonia e della chiusura della piazza Amt ha comunicato una serie di modifiche al percorso degli autobus per lunedì 8 dicembre.

Dalle 16.00 alle 19.00 (o fino al termine della manifestazione) di lunedì 8 dicembre, le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato