Abbonati Frecciarossa in Liguria, aperta la piattaforma per il contributo regionale

Genova. È attiva da oggi, lunedì 15 dicembre, la piattaforma, sullo sportello online regionale, per permettere agli utenti liguri di richiere un contributo economico sull’abbonamento Frecciarossa e Alta velocità ferroviaria con estensione ai servizi regionali.

L’attivazione è figlia dell’accordo siglato dalla Regione Liguria, tramite l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, con le associazioni dei consumatori e i comitati pendolari per agevolare i clienti abituali che utilizzano il collegamento, ex Frecciabianca, Frecciarossa 8623 (Torino Porta Nuova – Genova Piazza Principe – Roma Termini) nella tratta ligure.

“Con un provvedimento che non ha precedenti, ci siamo impegnati per dare un appoggio davvero significativo ai pendolari, studenti e lavoratori, che utilizzano il treno Frecciarossa pur non essendo di nostra diretta competenza – spiega l’assessore ai Trasporti Marco Scajola – con risorse interamente regionali, dopo aver recuperato la fermata di Sarzana, diamo un contributo fino al 40% del costo dell’abbonamento, oltre ad aver garantito la proroga della Carta Tutto Treno da agosto al 13 dicembre e a non averne mai aumentato il prezzo dal 2012 a oggi. Sono atti concreti, frutto di un costante dialogo con Trenitalia, ma soprattutto con consumatori e pendolari insieme ai quali parliamo a una voce unica nell’interesse di chi si muove in treno nella nostra regione”.

Gli sconti, applicati in relazione alla tratta chilometrica dell’abbonamento, arrivano fino al 40% del prezzo di acquisto, nello specifico: 40% per fascia chilometrica pari o superiore a 70 km e 35% per fascia chilometrica compresa tra i 15 e i 70 km.

Per formulare l’istanza il cittadino deve accedere tramite le credenziali SPID, CIE o CNS e con pochi click, è possibile richiedere il contributo attraverso la compilazione del modulo online e allegando la fotocopia dell’abbonamento.

Solo per il mese di dicembre 2025 sarà possibile inserire la richiesta di contributo da oggi al 21 dicembre vista l’esigenza di dover finalizzare il procedimento amministrativo entro l’anno in corso.

Inoltre, vista la deroga, valida fino al 13 dicembre 2025, per l’utilizzo del treno Frecciarossa 8623 con la Carta Tutto Treno Liguria, il contributo del mese di dicembre 2025 sarà calcolato sul 58% del costo dell’abbonamento.

A partire dall’anno 2026, saranno invece predisposte quattro finestre temporali ben definite, per presentare richiesta, al fine di consentire alla Regione di procedere con gli adempimenti amministrativi necessari al rimborso:

• dal 1 al 15 aprile per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di gennaio, febbraio, marzo dell’anno in corso;

• dal 1 al 15 luglio per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di aprile, maggio, giugno dell’anno in corso;

• dal 1 al 15 ottobre per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di luglio, agosto, settembre dell’anno in corso;

• dal 1 al 15 dicembre per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di ottobre, novembre, dicembre dell’anno in corso.

L’istanza è accessibile tramite il seguente link:

https://sportellonline.regione.liguria.it/servizi/dettaglio/PE_0176