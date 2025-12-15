Trasporto pubblico, abbonamento gratis e tariffe agevolate per le matricole di UniGe: l’accordo con Amt

Genova. Siglato l’accordo tra Università di Genova e AMT grazie al quale tutte le matricole UniGe (con iscrizione attiva al primo anno e per la prima volta) per l’anno accademico 2025-2026 possono viaggiare a bordo dei mezzi AMT a una tariffa agevolata.

Nel dettaglio, a partire da oggi, lunedì 15 dicembre, i nuovi iscritti e le nuove iscritte UniGe con ISEE-U inferiore ai 13.000 euro possono richiedere gratuitamente l’abbonamento annuale AMT (a fronte di un contributo di 10 euro per i diritti di segreteria), mentre per chi ha un ISEE-U superiore a 13.000 euro il costo è di 100 euro. Per farlo, occorre utilizzare i Servizi online UniGe, nella sezione “Utilità”. Da qui, è possibile prenotare il titolo di viaggio indicandone la data di decorrenza; successivamente la matricola riceverà il numero di abbonamento che potrà essere utilizzato attraverso l’App AMT.

L’agevolazione è disponibile per tutte le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Genova, l’anno accademico 2025-2026, per la prima volta e per il primo anno (al primo “contatto” con UniGe) a un corso di Laurea (triennale o magistrale), di Dottorato, Scuola di specializzazione o Master, con una situazione attiva dell’iscrizione e in regolarità contributiva.

“Investire in incentivi al trasporto pubblico significa investire in una città più sostenibile, accessibile e attenta alle nuove generazioni – dichiara Emilio Robotti, assessore alla Mobilità del Comune di Genova – Con questo accordo vogliamo favorire scelte di spostamento quotidiane che riducano il traffico privato, le emissioni e i costi per le famiglie, sostenendo al tempo stesso il diritto allo studio. Abituare fin da subito studentesse e studenti a utilizzare il trasporto pubblico è un passaggio fondamentale per costruire una mobilità urbana più efficiente e responsabile, a beneficio di tutta la comunità cittadina”.

Ilaria Delponte, mobility manager di ateneo, dichiara: “Il quadro delle abitudini di mobilità è in continua evoluzione; UniGe ritiene e auspica che l’opzione del Trasporto Pubblico Locale per gli spostamenti casa-università continui a essere efficace e competitivo, promuovendo al contempo modalità sostenibili di vivere la città universitaria”.

“L’accordo si inserisce nel quadro delle politiche di sostenibilità dell’Ateneo, tra cui il Piano di azione per il clima, approvato dagli organi accademici a fine novembre 2025. In tale contesto, la mobilità e le relazioni con gli enti territoriali rappresentano elementi centrali», aggiunge Adriana Del Borghi, prorettrice alla sostenibilità dell’Università di Genova.

“Insieme alle diverse agevolazioni dedicate agli Under 14 e agli Under 26, ecco un’altra iniziativa che consente di promuovere la mobilità sostenibile tra i giovani, per la quale ringraziamo Comune e Università di Genova – commenta Paolo Ravera, direttore generale di AMT – Offrendo il nostro articolato sistema di mobilità a un prezzo molto vantaggioso, o addirittura gratuito a certe condizioni, puntiamo ad avvicinare sempre più studenti e studentesse all’uso del Tpl, facendolo così diventare un’abitudine virtuosa nella loro quotidianità”.

L’abbonamento permette di viaggiare su tutta la rete gestita da AMT, vale a dire su tutta la rete urbana, non ferroviaria, di Genova (che comprende linee bus, metropolitana, funicolari, ascensori, ferrovia a cremagliera), su tutta la rete bus provinciale (compresa la linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino), su Navebus, Volabus e ferrovia Genova-Casella.