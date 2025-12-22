Scatoloni e sacchi abbandonati fuori dai cassonetti, multe salate per due cittadini

Genova. Si è conclusa venerdì 19 dicembre l’indagine della polizia locale sul contrasto all’abbandono illecito di rifiuti. Grazie al monitoraggio delle telecamere, gli operatori hanno individuato due soggetti responsabili dell’abbandono.

Il primo illecito, che risale al 6 dicembre, è stato accertato in via Geirato, dove sono stati depositati cartoni di grandi dimensioni a ridosso dei contenitori della raccolta.

Il secondo intervento, del 14 dicembre, ha riguardato via Trossarelli, dove sono stati rinvenuti otto sacchi di grandi dimensioni abbandonati sul ciglio della strada. Entrambi i trasgressori sono stati multati con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro.

Dal primo gennaio 2025 sono state elevate 982 sanzioni amministrative in materia di rifiuti, di cui 377 per abbandono ingombranti e 605 per abbandono di rifiuti generici. Inoltre, sono state presentate 60 denunce per discariche abusive e abbandoni.

“L’abbandono illecito dei rifiuti è un comportamento incivile che danneggia il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini – dichiara l’assessora alla polizia locale Arianna Viscogliosi – la polizia locale prosegue con determinazione l’attività di controllo e contrasto, anche attraverso l’utilizzo delle telecamere, che si stanno dimostrando uno strumento fondamentale per individuare i responsabili. I numeri delle sanzioni elevate dall’inizio dell’anno rappresentano un segnale chiaro: le regole esistono, vengono fatte rispettare e valgono per tutti. Genova merita di essere una città pulita e ordinata”.