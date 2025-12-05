  • News24
Incivili

Abbandonano sacchi di rifiuti per terra, quattro persone multate dalla polizia locale

I cittadini colti sul fatto. L'assessora Viscogliosi: "Opera non repressiva ma di sensibilizzazione"

Cassonetti pieni Natale

Genova. Quattro persone sono state colte in flagrante dalla polizia locale mentre erano intente, in momenti separati, ad abbandonare sacchi di rifiuti a terra anziché conferirli correttamente negli appositi contenitori.

È successo ieri, in Valbisagno, dove gli agenti di polizia locale erano impegnati in un servizio mirato al controllo del rispetto delle normative sul corretto conferimento dei rifiuti.

Nei confronti di ciascun trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa per errato conferimento. Gli agenti hanno inoltre invitato al recupero dei materiali abbandonati da parte dei soggetti sanzionati, affinché procedessero al corretto deposito.

“Prosegue senza sosta l’opera della nostra Polizia locale a tutela dell’ambiente e del corretto conferimento dei rifiuti sul territorio – dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – un lavoro molto importante che non deve essere visto come repressivo, quanto piuttosto in ottica di educazione e sensibilizzazione. Il conferimento sbagliato dei rifiuti non è solo un sintomo di povertà di civiltà, ma è anche un problema per la salute e il benessere dei nostri concittadini”.

