Terminal di Pra’ chiuso per vento, traffico in tilt sulla A10. Mattinata difficile anche per la viabilità urbana fotogallery

Centinaia di tir in coda per entrare nel porto. Criticità anche sulla viabilità urbana: code e tappi in Val Bisagno, nel ponente e in corso Europa

Aggiornamento ore 11.oo – Chiusa l’uscita di Genova Pra’, traffico deviato verso Genova Pegli, ovviamente già congestionata

Aggiornamento ore 9.30 – La situazione si complica sulla A10 con un incidente avvenuto tra Varazze e Arenzano: tamponamento tra due tir, si viaggia a passo d’uomo per aggirare i rottami

 

Genova. Sono molte le criticità in corso questa mattina a Genova per quanto riguarda la viabilità, complice il grande volume di traffico e alcuni incidenti che stanno complicando la situazione.

Gravi disagi sulla A10 dove il traffico è praticamente fermo tra Arenzano e Pra’: a causare i disagi il mancato assorbimento del traffico pesante dovuto alla chiusura per vento del Terminal Psa, con decine di tir fermi al casello in attesa di proseguire verso il porto. I mezzi pesanti di fatto stanno bloccando completamente la viabilità verso il capoluogo ligure.

Incidente sulla A10, scontro tra due tir

Disagi e code in entrambe le direzione allo svincolo di Genova Est, e in uscita a Genova Ovest. In A7 rallentamenti da Bolzaneto per traffico intenso e cantieri e rallentamenti per il maltempo sulla A26.

La direttrice della Val Bisagno resta la più colpita tra le strade urbane: un incidente in corso De Stefanis (un investimento) sta avendo ripercussioni in direzione centro fino a tutto Corso Sardegna, mentre sulla sponda destra del Bisagno, quindi via Canevari, il traffico è congestionato. Anche via Montaldo presenta code e rallentamenti, fino a Manin e Corvetto.

Code e rallentamenti anche in corso Europa e corso Gastaldi fino a via Tolemaide e in via di Pra’, consueti punti difficili della viabilità urbana.

