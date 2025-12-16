Aggiornamento ore 11.oo – Chiusa l’uscita di Genova Pra’, traffico deviato verso Genova Pegli, ovviamente già congestionata

Aggiornamento ore 9.30 – La situazione si complica sulla A10 con un incidente avvenuto tra Varazze e Arenzano: tamponamento tra due tir, si viaggia a passo d’uomo per aggirare i rottami

Genova. Sono molte le criticità in corso questa mattina a Genova per quanto riguarda la viabilità, complice il grande volume di traffico e alcuni incidenti che stanno complicando la situazione.

Gravi disagi sulla A10 dove il traffico è praticamente fermo tra Arenzano e Pra’: a causare i disagi il mancato assorbimento del traffico pesante dovuto alla chiusura per vento del Terminal Psa, con decine di tir fermi al casello in attesa di proseguire verso il porto. I mezzi pesanti di fatto stanno bloccando completamente la viabilità verso il capoluogo ligure.

Incidente sulla A10, scontro tra due tir

Disagi e code in entrambe le direzione allo svincolo di Genova Est, e in uscita a Genova Ovest. In A7 rallentamenti da Bolzaneto per traffico intenso e cantieri e rallentamenti per il maltempo sulla A26.

La direttrice della Val Bisagno resta la più colpita tra le strade urbane: un incidente in corso De Stefanis (un investimento) sta avendo ripercussioni in direzione centro fino a tutto Corso Sardegna, mentre sulla sponda destra del Bisagno, quindi via Canevari, il traffico è congestionato. Anche via Montaldo presenta code e rallentamenti, fino a Manin e Corvetto.

Code e rallentamenti anche in corso Europa e corso Gastaldi fino a via Tolemaide e in via di Pra’, consueti punti difficili della viabilità urbana.