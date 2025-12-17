A Sestri Levante nasce il Centro Europe Direct Tigullio

Sestri Levante. Nasce il Centro Europe Direct Tigullio, nuovo presidio territoriale in Liguria dell’Unione Europea dopo quelli di Genova e La Spezia. La sede sarà a Palazzo Negrotto Cambiaso a Sestri Levante con un ufficio dedicato, ma il progetto prevede attività sul territorio raggiungendo tutti i Comuni del comprensorio. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti delle scuole superiori e agli insegnanti, con percorsi strutturati di alfabetizzazione europea, incontri, laboratori e giornate tematiche.

Il progetto, promosso dal Comune di Sestri Levante attraverso la sua partecipata Mediaterraneo Servizi e sottoscritto da 18 Comuni del Tigullio e dalla Società Economica di Chiavari, è stato selezionato nell’ambito del bando europeo per il quinquennio 2026-2030.

Il nuovo centro avrà il compito di avvicinare cittadini, scuole, giovani e amministrazioni all’Europa, offrendo informazioni, orientamento e attività formative su programmi come Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà e opportunità di mobilità, studio e lavoro.

Tra gli obiettivi figurano l’aumento della partecipazione civica, una maggiore conoscenza delle opportunità europee e la creazione di una vera “cultura europea di prossimità”. Le azioni saranno monitorate con report periodici, questionari e attività di valutazione. Il Centro Europe Direct Tigullio punta così a diventare, nei prossimi anni, un punto di riferimento stabile e riconoscibile per avvicinare l’Europa alla vita quotidiana dei cittadini.

Il consigliere comunale Luca Balotta con incarico ai Rapporti intercomunali ed europei, dichiara: “La nascita del Centro Europe Direct Tigullio rappresenta una vittoria per il nostro territorio e per la sua capacità di fare rete. Grazie al lavoro del Comune di Sestri Levante, capofila del progetto, e al sostegno di 18 Comuni e della Società Economica di Chiavari, il Tigullio potrà contare su uno strumento concreto per rafforzare la partecipazione civica, la conoscenza delle opportunità europee e il senso di appartenenza a una comunità europea unita. È un passo fondamentale per costruire un futuro più aperto, innovativo e solidale”.

“È un risultato straordinario − sottolinea il sindaco Francesco Solinas − Sestri Levante ha ottenuto il punteggio più alto di 91/100 piazzandosi davanti anche a capoluoghi di provincia. Complimenti a tutti in particolare allo staff di Mediaterraneo e al consigliere Balotta. Grazie a questa nuova realtà Sestri Levante arricchisce i suoi servizi alla cittadinanza”.