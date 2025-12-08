  • News24
A Recco torna il Christmas Show, appuntamento con Babbo Natale per una foto ricordo

Venerdì 12 dicembre, dalle ore 16 alle 18, in piazza Nicoloso

Recco. Le iniziative natalizie dedicate ai più piccoli aggiungono un tocco di magia e regalano sorrisi e  momenti di gioia alle famiglie.

Con il Christmas Show, l’appuntamento organizzato dal Civ Recco Online, con il patrocinio del Comune, l’allegria e il divertimento sono assicurati. Venerdì 12 dicembre, dalle ore 16 alle 18, in piazza Nicoloso, Babbo Natale aspetta grandi e piccini per il Photo Booth. Sarà possibile scattare e stampare una foto ricordo con il protagonista delle feste.

I bambini inoltre potranno ottenere il secondo timbrino della speciale cartolina, continuando il percorso natalizio pensato per loro.

“Il Christmas Show, quest’anno al secondo appuntamento, non è soltanto un incontro con Babbo Natale, ma un’occasione per vivere insieme la magia delle festività. Il Civ Recco Online ha ideato un appuntamento pensato soprattutto per i bambini e le famiglie, con attività semplici ma capaci di trasmettere gioia e calore. Vi aspettiamo numerosi in piazza Nicoloso” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

