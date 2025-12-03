A Rapallo apre l’ufficio di prossimità per il Tigullio, sarà attivo dal 10 dicembre

Genova. Dal 10 dicembre prossimo apre l’ufficio di prossimità dei Comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli e Portofino, presso gli Uffici comunali di Rapallo siti in piazza Molfino 10. Si tratta di uno sportello informativo dove l’utenza può ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al Tribunale: un servizio per avvicinare i cittadini alla giustizia. ​

Un nuovo punto di riferimento per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini. È questo l’obiettivo dell’ufficio di prossimità che dal 10 dicembre aprirà i battenti presso gli Uffici comunali di Piazza Molfino 10, siti al secondo piano. All’inaugurazione di questa mattina, mercoledì 3 dicembre, hanno preso parte la Elisabetta Ricci, sindaca di Rapallo, Mentore Campodonico, presidente del consiglio comunale di Rapallo, Laura Mastrangelo, assessora ai servizi sociali di Rapallo, Fabiola Brunetti, vicesindaca di Santa Margherita Ligure, Maria Luisa Gallinotti, dirigente del settore politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità Regione Liguria, Enrico Ravera, presidente del Tribunale di Genova, Graziella Massa, responsabile servizi sociali del Comune di Rapallo. ​

L’ufficio resterà aperto tutti i mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e sarà accessibile su appuntamento. L’ufficio sarà disponibile per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di volontaria giurisdizione destinate al Tribunale. Presso l’ufficio sarà possibile ricevere orientamento gratuito su servizi quali amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare in materia di minori, oltre che depositare telematicamente la relativa documentazione. Ad integrare e completare le attività dello sportello sarà anche una pagina web sul sito del Comune di Rapallo, con tutte le indicazioni e le informazioni utili per usufruire del servizio. ​

La realizzazione dell’ufficio di prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il programma operativo complementare al programma operativo nazionale governance e capacità istituzionale 2014-2020, coordinato dal ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, l’ufficio di Rapallo è stato attivato in collaborazione con la Regione e con la stessa amministrazione comunale che ha reso disponibili i locali, le attrezzature e il personale adeguatamente formato e che sarà dedicato al servizio. ​

È possibile prenotare un appuntamento telefonando al n. 0185-680277 oppure scrivendo all’indirizzo email- udp@comune.rapallo.ge.it, PEC rapallo.pec@ufficiprossimita.liguria.it. È possibile inoltre fissare un appuntamento on-line accedendo al sito http://ufficiprossimita.regione.liguria.it. L’ufficio riceve il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 previo appuntamento