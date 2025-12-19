  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Associazione

A Matteo Campora il coordinamento Ambiente e sostenibilità di Federlogistica

matteo campora

Liguria. La presidenza Nazionale di Federlogistica – Conftrasporto Confcommercio ha conferito all’avvocato Matteo Campora l’incarico di Coordinatore Nazionale per la Sezione Ambiente e Sostenibilità.

La nomina si inserisce nel percorso di sviluppo strategico delle politiche ambientali della federazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della sostenibilità nella logistica, nei trasporti e nell’intermodalità nonché nella gestione di filiere che richiedono affidabilità reputazionale e operativa come quella relativa alla gestione logistica del ciclo dei rifiuti.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.