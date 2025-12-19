A Matteo Campora il coordinamento Ambiente e sostenibilità di Federlogistica

Liguria. La presidenza Nazionale di Federlogistica – Conftrasporto Confcommercio ha conferito all’avvocato Matteo Campora l’incarico di Coordinatore Nazionale per la Sezione Ambiente e Sostenibilità.
La nomina si inserisce nel percorso di sviluppo strategico delle politiche ambientali della federazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della sostenibilità nella logistica, nei trasporti e nell’intermodalità nonché nella gestione di filiere che richiedono affidabilità reputazionale e operativa come quella relativa alla gestione logistica del ciclo dei rifiuti.
