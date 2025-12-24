A bordo di un’auto rubata scappa dalla polizia e si schianta provocando tre feriti: arrestato

Genova. E’ stato arrestato per resistenza e lesioni l’uomo che nella notte di ieri si è schiantato contro un’altra auto n largo Jursè, all’altezza della rotonda di via Pieragostini.

L’uomo era alla giuda di un’auto senza targa, risultata rubata. Non si era fermato all’alt delle volanti della polizia e dopo un inseguimento da film aveva cominciato a percorrere tratti contro mano, compresa la rotonda. Era così finita contro un’auto su cui viaggiavano tre persone.

L’impatto è stato fortissimo ed è stata una fortuna che gli occupanti del mezzo travolto non abbiamo riportato ferite gravi: due feriti erano stati trasportati all’ospedale Villa Scassi e uno al Galliera, tutti in codice giallo per traumi di media gravità.

L’uomo è risultato essere un cittadino slovacco senza fissa dimora, completamente ubriaco: è stato arrestato per resistenza e lesioni.