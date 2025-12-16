50 anni di Teatro della Tosse, la mostra a Palazzo Ducale tra memorabilia, maschere e foto

Genova. In occasione del 50 esimo anniversario del Teatro apre al pubblico dal 17 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026 a Palazzo Ducale di Genova “50 anni di Teatro della Tosse – la mostra” , direzione artistica Emanuele Conte, a cura di Giampaolo Bonfiglio con la collaborazione di Alessio Aronne e Pier Paolo Rinaldi, Maria De Barbieri per le ricerche storiche. Una grande esposizione in tre sezioni, un itinerario del passato storico e di quello più recente, che racconta la storia di un teatro per il pubblico, attraverso documenti originali, fotografie, filmati elementi scenici, costumi, video e proiezioni, testimoni del particolare approccio creativo che ha sempre contraddistinto la produzione del teatro.

La sala principale del Munizioniere accoglie una galleria fotografica che, accompagnata da costumi e oggetti di scena, racconta gli spettacoli del Teatro della Tosse dal 2005 a oggi, culminando in una sequenza di video presentati su schermi dalla dimensione immersiva. Una sala più raccolta: “Dalle origini al nuovo millennio” per un passato prossimo fatto di una calibrata documentazione, sia fotografica sia video, e da una serie di disegni originali, locandine d’epoca e bozzetti che sono stati raramente esposti al pubblico. E poi La Stanza della Patafisica: una vera e propria immersione nel mondo di Ubu, che tanto ha significato per la storia del Teatro della Tosse, tra memorabilia, maschere e disegni accompagnati dalle voci di padre e madre Ubù, compagni di viaggio della Tosse, ancora prima che la Tosse nascesse.

Da non perdere i bagni che si sono trasfromati nell’UbuRap, un progetto artistico contemporaneo curato da Theo Rem, che esplora l’immaginario grottesco e satirico di Ubu, attraverso installazioni, performance visive e sonore immersive, collegando le follie del personaggio alle manie della società attuale. La mostrasara aperta fino al 25 gennadio, a ingresso libero, a Palazzo Ducale – Sala del Munizioniere