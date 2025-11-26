Winter Park, il villaggio dei giostrai in allestimento a Sestri Ponente in area aeroportuale

Genova. Mancano poco oramai all’arrivo della consueta carovana di giostrai che, come ogni anno, porterà a Genova il più grande parco divertimenti itinerante d’Europa per una nuova edizione del Winter Park. Come location è stato confermato a Ponte Parodi, come già avvenuto negli ultimi anni, e in cancelli dovrebbero aprirsi al pubblico il prossimo 6 dicembre.

In queste ore scatta però il grande lavoro che di fatto precede l’allestimento del luna park, vale a dire la “costruzione” del grande villaggio dei giostrai, che come ogni anno arrivano in città con una nutrita carovana di mezzi, camion e moduli abitativi. Quest’anno lo spazio a loro riservato si trova presso l’area Derrick di Sestri Ponente, in via Aviatori d’Italia, nel comprensorio dell’aeroporto Cristoforo Colombo.

L’anno scorso il villaggio era stato allestito in Val Bisagno, non senza qualche problema di accessibilità per i mezzi, di traffico e di distanza dal luogo di lavoro, vale a dire Ponte Parodi. Quest’anno, con l’indisponibilità dell’area ex Guglielmetti, si è optato per un’area con una logistica più accessibile, e con meno distanza da coprire per chi ogni giorno e ogni notte, per oltre un mese – al momento la chiusura del Winter Park è fissata all’11 gennaio – dovrà raggiungere il cuore del porto di Genova.