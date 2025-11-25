Violenza sulle donne, i consiglieri di Vince Liguria e Orgoglio Liguria in aula con un fiocchetto rosso

Genova. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i consiglieri di Vince Liguria – Noi Moderati e Orgoglio Liguria hanno scelto, oggi in Consiglio Regionale, di indossare un fiocchetto rosso, simbolo universale di sensibilizzazione e impegno contro ogni forma di violenza di genere.

“Un gesto semplice, ma dal forte valore civico, volto a ribadire la necessità di un impegno costante da parte delle istituzioni e della società tutta – commentano -. La violenza contro le donne rappresenta ancora oggi una delle più gravi violazioni dei diritti umani, e richiede una risposta collettiva, determinata e quotidiana”.

“La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – dichiara Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria–Noi Moderati – non è solo un momento simbolico, ma un richiamo forte alla responsabilità di ciascuno di noi. Le istituzioni devono continuare a lavorare per rafforzare strumenti di prevenzione, sostenere i centri antiviolenza, garantire percorsi di uscita sicuri per le donne che subiscono abusi. La violenza di genere è un’emergenza sociale che richiede unità, concretezza e impegno quotidiano.”

“È nostro dovere – prosegue Giovanni Boitano, capogruppo di Orgoglio Liguria – promuovere una comunità che non tolleri alcuna forma di sopraffazione. Siamo al fianco delle donne e difendiamo i loro diritti e la loro libertà. Oggi rinnoviamo un messaggio chiaro: la violenza non può e non deve avere spazio nella nostra società. Solo attraverso educazione, consapevolezza e sostegno reale possiamo costruire una Liguria più giusta, più sicura e più rispettosa.”