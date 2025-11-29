  • News24
Via pacinotti

Violenza su un bus a Sampierdarena: passeggera gli chiede di abbassare la voce e lui le dà un pugno in faccia

L'aggressore, un 31enne irregolare sul territorio è stato trovato dagli agenti poco dopo e denunciato per lesioni

Genova. Attimi di tensione ieri mattina a Sampierdarena, dove gli agenti del commissariato di zona sono intervenuti alla fermata del bus in via Pacinotti dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di una passeggera. L’episodio ha costretto l’autista a interrompere la corsa e a chiedere l’intervento dei sanitari.

Secondo quanto raccolto dalla polizia grazie alle testimonianze dei presenti, tutto sarebbe iniziato quando la donna avrebbe chiesto a un uomo di abbassare il tono di voce. La reazione, però, è stata violenta: l’uomo le avrebbe sferrato un pugno al volto, colpendola all’occhio e allo zigomo, per poi scendere dal mezzo e allontanarsi frettolosamente.

Le ricerche sono scattate subito e hanno permesso agli agenti di rintracciare il sospettato ancora nei pressi della fermata. L’uomo, un 31enne nigeriano, è risultato irregolare sul territorio nazionale: è stato denunciato lesioni. La sua posizione è anche al vaglio dell’ufficio immigrazione per i provvedimenti amministrativi del caso.

