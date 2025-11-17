Diciottenne confessa alla madre gli abusi sessuali subiti da un amico di famiglia sette anni prima: 40enne indagato

Genova. Ci ha messo sette anni a trovare il coraggio di raccontare alla madre gli abusi sessuali subiti da un amico di famiglia quando era solo una bambina. E’ scattata così la denuncia ai carabinieri e gli accertamenti su una violenza sessuale su minore avvenuta diversi anni fa, ma non prescritta anche grazie al raddoppio dei tempi di prescrizione scattati con la nuova legge sul codice rosso.

La denuncia è arrivata alcuni giorni fa, subito dopo il racconto-choc della 18enne alla mamma. La ragazzina stava guardando un film alla tv insieme alla madre, ma qualcosa in quel film deve averla sconvolta facendo riemergere un ricordo che voleva cancellare. Gli accertamenti sono stati delegati dalla Procura ai militari dell’Arma che hanno identificato il presunto stupratore, un 40enne, e lo hanno iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale su minore.

Una vicenda che ricorda almeno nel suo incipit, quella della consigliera comunale Francesca Ghio che, durante una seduta di consiglio nel novembre 2024, raccontò di essere stata violentata quando era una ragazzina di 12 anni, da un amico di famiglia. In questo caso però la procura aveva aperto un fascicolo e poi chiesto l’archiviazione perché i fatti secondo il pm sono ormai prescritti. La consigliera, tramite il suo avvocato Michele Ispodamia, ha fatto opposizione alla richiesta di archiviazione e il 18 dicembre davanti al gip ci sarà l’udienza nella quale Ghio ha annunciato che dirà al giudice il nome del suo stupratore in modo che possa essere utile nel caso abbia commesso altre violenze.