Alle 17

Martedì 25 in largo Pertini un flash mob contro la violenza sulle donne

Durante l'appuntamento, organizzato dalla Camera del lavoro di Genova, mani dipinte di rosso reggeranno cartelli con messaggi di sensibilizzazione sul tema

Genova. Si terrà martedì 25 novembre alle ore 17 in Largo Pertini il flash mob “Tuttə unitə contro la violenza sulle donne” organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La Camera del lavoro di Genova si fa capofila nell’organizzazione di un flash mob al quale parteciperanno partiti, associazionismo, cittadine e cittadine che porteranno la loro voce per gridare basta a questo modello sociale che vede le donne ancora troppo spesso oggetto di violenza fisica, morale, psicologica ed economica.

Durante il flash mob, mani dipinte di rosso reggeranno cartelli con messaggi contro la violenza e in solidarietà a tutte le donne.

