Il calendario

Novembre è il mese della lotta alla violenza sulle donne: tutti gli eventi organizzati in città

Gli appuntamenti in calendario sono 40 e sono già partiti in alcuni municipi con la coordinazione del Comune di Genova e dall'assessorato alle Pari opportunità e Politiche di genere

Genova. Anche Genova guarda al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’intenzione di arrivarci con una serie di appuntamenti dedicati e diffusi su tutto il territorio.
Gli eventi in calendario sono 40 e sono già partiti in alcuni municipi con la coordinazione del Comune di Genova e dall’assessorato alle Pari opportunità e Politiche di genere.
“Promuovere la sensibilizzazione sulla violenza contro le donne è un passaggio fondamentale da perseguire sempre, ed in ogni occasione, per aumentare la consapevolezza collettiva e favorire un cambiamento culturale autentico – ha spiegato l’assessora Rita Bruzzone – Con la proposta di legge approvata oggi, secondo la quale si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è stupro, oggi in Italia è stato raggiunto un traguardo importante per tutte le donne ma anche per tutte la società”.
“Anche quest’anno a Genova proponiamo un ampio ventaglio di iniziative pensate per richiamare l’attenzione sulla necessità di un impegno condiviso nel contrasto a ogni forma di violenza – ha concluso Bruzzone – È una responsabilità che coinvolge ciascuno di noi, perché richiede azioni costanti e mirate, basate su un’educazione emotiva e relazionale che deve iniziare sin dall’infanzia e continuare anche nella vita adulta. Per combattere la violenza è essenziale diffondere messaggi chiari, che promuovano il rispetto delle donne e la parità di genere. Inoltre è fondamentale che ogni donna sappia a chi rivolgersi in caso di bisogno: una comunicazione capillare sui numeri di emergenza, sui centri antiviolenza e sui servizi di supporto è imprescindibile, così come lo è il rafforzamento di reti di aiuto sempre più solide ed efficaci”. 

Verso il 25 novembre: gli appuntamenti a Genova

Di seguito tutti gli appuntamenti organizzati sul territorio genovese e nei municipi per il mese di novembre.
Mercoledì 19 novembre – 15.30 – Piazza Macchiavelli
Intitolazione panchina rossa a Luigia Borrelli
Promotori: Municipio 6 – UIL Liguria
Giovedì 20 novembre – 16.30 – Biblioteca Guerrazzi
Presentazione libro “Pistole cariche” di C. Crisanzio
Promotori: Municipio 6 – Biblioteca Guerrazzi
Giovedì 20 novembre – 18.00–20.00 – Webinar online Zoom
Webinar “LOVE (RE)EDUCATION”: educazione sessuoaffettiva per prevenire la violenza di genere
Promotori: Edusex APS
Venerdì 21 novembre – 16.30 – Centro Civico Buranello, Sala Blu
“Codice Rosso: strumenti, procedure, prospettive”: incontro con avvocati e giuristi
Promotori: Municipio 2, Centro Antiviolenza Mascherona – Sportello Rosa Parks
Sabato 22 novembre – 10.00 – Da Terrazza Belvedere Volonghi a Vernazzola
“Passeggiata in Rosso” con inaugurazione nuova panchina rossa
Promotori: Municipio 9 Levante
Sabato 22 novembre – 15.30 – Centro Civico Buranello, Auditorium
“Penelope, nascita di una dea”: proiezione opera visiva
Promotori: Municipio 2
Sabato 22 novembre – 14.00-17.30 – Piazza De Ferrari
“Rompi il Silenzio” – Manifestazione con Jo Squillo, Francesca Carollo, Giusy Versace e Pinky
Promotori: Wall of Dolls
Sabato 22 novembre – 16.00 – Centro Civico Buranello, Auditorium
Presentazione libro “Il lavoro delle donne non si ferma mai”
Promotori: Municipio 2
Sabato 22 novembre – 16.30 – Centro Civico Buranello, Auditorium
“Il potere trasformativo del femminile nelle fiabe”
Promotori: Municipio 2
Sabato 22 novembre – 17.00 – Centro Civico Buranello, Sala Tonda
“La donna nell’arte” – Mostra e commenti
Promotori: Municipio 2, Centro Culturale Nicolò Barabino
Sabato 22 novembre – 18.00 – Centro Civico Buranello, Auditorium
“Immolate Ifigenia” – regia di M. Minniti
Promotori: Municipio 2
Sabato 22 novembre – 18.00–19.30 – Sala municipale, Voltri
“Tempesta – Rassegna delle donne narranti a Ponente”
Promotori: Municipio 7
Sabato 22 novembre – 21.00 – Teatro San Giovanni Battista
Spettacolo “C’è ancora domani per cambiare”
Promotori: Municipio 6 – Sulle Ali della Fantasia APS
Domenica 23 novembre – 15.00-18.00 – Piazza Leopardi
Evento municipale “STOP alla violenza alle donne”: musica, danza, sfilata, letture, attività per bambini
Promotori: Municipio 8
Lunedì 24 novembre e Giovedì 27 novembre – Mercato rionale di Bolzaneto
Informazioni utili alle donne in difficoltà
Promotori: Municipio 5 – Consulta delle elette
Lunedì 24 novembre – 17.00 – Centro Civico Buranello, Sala Blu
“Donne in guerra”: viaggio tra immagini e testimonianze
Promotori: Municipio 2 – ANPI Sampierdarena
Da lunedì 24 a mercoledì 26 – 18.00–20.00 – Giardini Luzzati
“White Dove on the street”: esperienza interattiva
Promotori: Sestiere del Molo, White Dove
Da lunedì 24 a venerdì 28 – 10.00–18.00 – Chiostro S. Maria di Castello
Mostra “I panni sporchi si lavano in pubblico” – inaugurazione il 25 novembre ore 15
Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Agorà
Martedì 25 novembre – 8.30-12.30 – Biblioteca Berio
“Amare, Amarsi ed essere Amati” – Edizione scuole
Promotori: Wall of Dolls
Martedì 25 novembre – 15.00-18.00 – Piazza Ranco
“Non è amore se…”: letture di testimonianze
Promotori: Municipio 6 – Donne Insieme APS
Martedì 25 novembre – 15.30 – Atrio Palazzo Fieschi
Mostra elaborati scuola primaria Foglietta
Promotori: Municipio 6 – IC Sestri Est – Musichiamo
Martedì 25 novembre – dalle 16.00 – Centro Civico Buranello, Auditorium
Spettacolo “Il Mostro”
Promotori: Municipio 2 – Auser Martinetti
Martedì 25 novembre – 16.30 – Biblioteca Cervetto
Conferenza su opere di autrici, segnali e strumenti per riconoscere e affrontare la violenza
Promotori: Municipio 5 – Biblioteca Cervetto
Martedì 25 novembre – 17.30–20.30 – Associazione “Al Verde”, via Salvaghi 34r
“CURA-MI Intuiti”: percorso creativo e introspettivo
Promotori: Sestiere della Maddalena, AlVerde APS, Intuiti
Martedì 25 novembre – 18.00–19.00 – Biblioteca Bla Bla Book
Incontro “Bessie Smith: la donna che ha aperto la strada ad altre donne”
Promotori: Sestiere del Molo, Bla Bla Book
Martedì 25 novembre – 19.00 – Momart, via San Bernardo 37r
Laboratorio “Colori in Rosso”
Promotori: Sestiere del Molo, Momart
Martedì 25 novembre – 20.30 – Giardini Luzzati
“Giardini Quizzati” – edizione speciale
Promotori: Sestiere del Molo, White Dove
Martedì 25 novembre – 21.30 – Giardini Luzzati
“Camminiamo libere”: passeggiata notturna nei vicoli
Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Il Ce.Sto
Martedì 25 novembre – 20.30 – SOMS La Fratellanza, Pontedecimo
Spettacolo “8 Donne”
Promotori: Municipio 5 – SOMS La Fratellanza
Martedì 25 novembre – 20.30 – Teatro della Tosse
Spettacolo “Madre nostra”
Promotori: Centro per non subire violenza Genova, Gruppo di Teatro Terapia e Teatro dell’Ortica
Mercoledì 26 novembre – 10 – Teatro della Tosse
Spettacolo “Madre nostra” (riservato alle scuole)
Promotori: Centro per non subire violenza Genova, Gruppo di Teatro Terapia e Teatro dell’Ortica
Mercoledì 26 novembre – Mercato rionale di Certosa
Informazioni utili alle donne in difficoltà
Promotori: Municipio 5 – Consulta delle elette
Mercoledì 26 novembre – 10.00–19.00 – Piazza Don Gallo
“ReSisters in Piazza Don Gallo”: giornata di azioni, letture, talk, musica, laboratori, installazione “Nomi e nastri”
Promotori: Sestiere di Prè e altre realtà
Mercoledì 26 novembre – 16 – Biblioteca Benzi a Voltri
“Ascoltare, Accogliere, Agire: Insieme contro la violenza”. Corso di autodifesa, presentazione del Centro e del libro “Riprendo la mia vita” con letture delle testimonianze lette da Romina Soldati e Alessandra Montanini
Promotori: Centro per non subire violenza Genova
Mercoledì 26 novembre – 18.00 – Giardini Luzzati
Presentazione libro “La vita è un profumo. Canto a due voci”
Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Il Ce.Sto
Giovedì 27 novembre – 18.30 – Via della Maddalena 50r
Presentazione del libro “Se la ragazza beduina potesse parlare”
Promotori: Sestiere della Maddalena, Book Morning
Venerdì 28 novembre – Mercato rionale di Pontedecimo
Informazioni utili alle donne in difficoltà
Promotori: Municipio 5 – Consulta delle elette
Sabato 29 novembre – 17.30–19.30 – Vineria del Molo
Degustazione vini a offerta libera a favore del Centro Per Non Subire Violenza
Promotori: Sestiere del Molo, Vineria del Molo
Sabato 29 novembre – 18.00 – Piazza Pilo
Flashmob “Orgogliosa salto”
Promotori: Municipio 6 – Palestra Gym Club Kangoo Jump
Sabato 29 novembre – 20.45 – Centro Civico Viale Narisano
Spettacolo “La sinapsi”
Promotori: Municipio 6 – Proloco Cornigliano
Sabato 29 novembre – 21.00 – Teatro SOC Certosa
“Il blues si tinge di rosa” – spettacolo musicale a favore di Casa Pandora Margherita Ferro
Promotori: Municipio 5 – Teatro SOC Certosa, Wintowin
Domenica 30 novembre – 9.00–12.00 – Da Piazza Massena a Piazza Tazzoli
Evento sportivo: corsa non competitiva, marcia e pedalata
Promotori: Municipio 6 – Monte Gazzo Outdoor
Entro fine novembre – Giardini Balduzzi e Mario Reale, Viale Benedetto XV
Verniciatura panchina rossa
Promotori: Municipio 8 – Club Inner Wheel Genova Sud Ovest
