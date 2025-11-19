Novembre è il mese della lotta alla violenza sulle donne: tutti gli eventi organizzati in città

Genova. Anche Genova guarda al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’intenzione di arrivarci con una serie di appuntamenti dedicati e diffusi su tutto il territorio.

Gli eventi in calendario sono 40 e sono già partiti in alcuni municipi con la coordinazione del Comune di Genova e dall’assessorato alle Pari opportunità e Politiche di genere.

“Promuovere la sensibilizzazione sulla violenza contro le donne è un passaggio fondamentale da perseguire sempre, ed in ogni occasione, per aumentare la consapevolezza collettiva e favorire un cambiamento culturale autentico – ha spiegato l’assessora Rita Bruzzone – Con la proposta di legge approvata oggi, secondo la quale si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è stupro, oggi in Italia è stato raggiunto un traguardo importante per tutte le donne ma anche per tutte la società”.

“Anche quest’anno a Genova proponiamo un ampio ventaglio di iniziative pensate per richiamare l’attenzione sulla necessità di un impegno condiviso nel contrasto a ogni forma di violenza – ha concluso Bruzzone – È una responsabilità che coinvolge ciascuno di noi, perché richiede azioni costanti e mirate, basate su un’educazione emotiva e relazionale che deve iniziare sin dall’infanzia e continuare anche nella vita adulta. Per combattere la violenza è essenziale diffondere messaggi chiari, che promuovano il rispetto delle donne e la parità di genere. Inoltre è fondamentale che ogni donna sappia a chi rivolgersi in caso di bisogno: una comunicazione capillare sui numeri di emergenza, sui centri antiviolenza e sui servizi di supporto è imprescindibile, così come lo è il rafforzamento di reti di aiuto sempre più solide ed efficaci”.

Verso il 25 novembre: gli appuntamenti a Genova

Di seguito tutti gli appuntamenti organizzati sul territorio genovese e nei municipi per il mese di novembre.

Mercoledì 19 novembre – 15.30 – Piazza Macchiavelli

Intitolazione panchina rossa a Luigia Borrelli

Promotori: Municipio 6 – UIL Liguria

Giovedì 20 novembre – 16.30 – Biblioteca Guerrazzi

Presentazione libro “Pistole cariche” di C. Crisanzio

Promotori: Municipio 6 – Biblioteca Guerrazzi

Giovedì 20 novembre – 18.00–20.00 – Webinar online Zoom

Webinar “LOVE (RE)EDUCATION”: educazione sessuoaffettiva per prevenire la violenza di genere

Promotori: Edusex APS

Venerdì 21 novembre – 16.30 – Centro Civico Buranello, Sala Blu

“Codice Rosso: strumenti, procedure, prospettive”: incontro con avvocati e giuristi

Promotori: Municipio 2, Centro Antiviolenza Mascherona – Sportello Rosa Parks

Sabato 22 novembre – 10.00 – Da Terrazza Belvedere Volonghi a Vernazzola

“Passeggiata in Rosso” con inaugurazione nuova panchina rossa

Promotori: Municipio 9 Levante

Sabato 22 novembre – 15.30 – Centro Civico Buranello, Auditorium

“Penelope, nascita di una dea”: proiezione opera visiva

Promotori: Municipio 2

Sabato 22 novembre – 14.00-17.30 – Piazza De Ferrari

“Rompi il Silenzio” – Manifestazione con Jo Squillo, Francesca Carollo, Giusy Versace e Pinky

Promotori: Wall of Dolls

Sabato 22 novembre – 16.00 – Centro Civico Buranello, Auditorium

Presentazione libro “Il lavoro delle donne non si ferma mai”

Promotori: Municipio 2

Sabato 22 novembre – 16.30 – Centro Civico Buranello, Auditorium

“Il potere trasformativo del femminile nelle fiabe”

Promotori: Municipio 2

Sabato 22 novembre – 17.00 – Centro Civico Buranello, Sala Tonda

“La donna nell’arte” – Mostra e commenti

Promotori: Municipio 2, Centro Culturale Nicolò Barabino

Sabato 22 novembre – 18.00 – Centro Civico Buranello, Auditorium

“Immolate Ifigenia” – regia di M. Minniti

Promotori: Municipio 2

Sabato 22 novembre – 18.00–19.30 – Sala municipale, Voltri

“Tempesta – Rassegna delle donne narranti a Ponente”

Promotori: Municipio 7

Sabato 22 novembre – 21.00 – Teatro San Giovanni Battista

Spettacolo “C’è ancora domani per cambiare”

Promotori: Municipio 6 – Sulle Ali della Fantasia APS

Domenica 23 novembre – 15.00-18.00 – Piazza Leopardi

Evento municipale “STOP alla violenza alle donne”: musica, danza, sfilata, letture, attività per bambini

Promotori: Municipio 8

Lunedì 24 novembre e Giovedì 27 novembre – Mercato rionale di Bolzaneto

Informazioni utili alle donne in difficoltà

Promotori: Municipio 5 – Consulta delle elette

Lunedì 24 novembre – 17.00 – Centro Civico Buranello, Sala Blu

“Donne in guerra”: viaggio tra immagini e testimonianze

Promotori: Municipio 2 – ANPI Sampierdarena

Da lunedì 24 a mercoledì 26 – 18.00–20.00 – Giardini Luzzati

“White Dove on the street”: esperienza interattiva

Promotori: Sestiere del Molo, White Dove

Da lunedì 24 a venerdì 28 – 10.00–18.00 – Chiostro S. Maria di Castello

Mostra “I panni sporchi si lavano in pubblico” – inaugurazione il 25 novembre ore 15

Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Agorà

Martedì 25 novembre – 8.30-12.30 – Biblioteca Berio

“Amare, Amarsi ed essere Amati” – Edizione scuole

Promotori: Wall of Dolls

Martedì 25 novembre – 15.00-18.00 – Piazza Ranco

“Non è amore se…”: letture di testimonianze



Promotori: Municipio 6 – Donne Insieme APS

Martedì 25 novembre – 15.30 – Atrio Palazzo Fieschi

Mostra elaborati scuola primaria Foglietta

Promotori: Municipio 6 – IC Sestri Est – Musichiamo

Martedì 25 novembre – dalle 16.00 – Centro Civico Buranello, Auditorium

Spettacolo “Il Mostro”

Promotori: Municipio 2 – Auser Martinetti

Martedì 25 novembre – 16.30 – Biblioteca Cervetto

Conferenza su opere di autrici, segnali e strumenti per riconoscere e affrontare la violenza

Promotori: Municipio 5 – Biblioteca Cervetto

Martedì 25 novembre – 17.30–20.30 – Associazione “Al Verde”, via Salvaghi 34r

“CURA-MI Intuiti”: percorso creativo e introspettivo

Promotori: Sestiere della Maddalena, AlVerde APS, Intuiti

Martedì 25 novembre – 18.00–19.00 – Biblioteca Bla Bla Book

Incontro “Bessie Smith: la donna che ha aperto la strada ad altre donne”

Promotori: Sestiere del Molo, Bla Bla Book

Martedì 25 novembre – 19.00 – Momart, via San Bernardo 37r

Laboratorio “Colori in Rosso”

Promotori: Sestiere del Molo, Momart

Martedì 25 novembre – 20.30 – Giardini Luzzati

“Giardini Quizzati” – edizione speciale

Promotori: Sestiere del Molo, White Dove

Martedì 25 novembre – 21.30 – Giardini Luzzati

“Camminiamo libere”: passeggiata notturna nei vicoli

Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Il Ce.Sto

Martedì 25 novembre – 20.30 – SOMS La Fratellanza, Pontedecimo

Spettacolo “8 Donne”

Promotori: Municipio 5 – SOMS La Fratellanza

Martedì 25 novembre – 20.30 – Teatro della Tosse

Spettacolo “Madre nostra”

Promotori: Centro per non subire violenza Genova, Gruppo di Teatro Terapia e Teatro dell’Ortica

Mercoledì 26 novembre – 10 – Teatro della Tosse

Spettacolo “Madre nostra” (riservato alle scuole)

Promotori: Centro per non subire violenza Genova, Gruppo di Teatro Terapia e Teatro dell’Ortica

Mercoledì 26 novembre – Mercato rionale di Certosa

Informazioni utili alle donne in difficoltà

Promotori: Municipio 5 – Consulta delle elette

Mercoledì 26 novembre – 10.00–19.00 – Piazza Don Gallo

“ReSisters in Piazza Don Gallo”: giornata di azioni, letture, talk, musica, laboratori, installazione “Nomi e nastri”

Promotori: Sestiere di Prè e altre realtà

Mercoledì 26 novembre – 16 – Biblioteca Benzi a Voltri

“Ascoltare, Accogliere, Agire: Insieme contro la violenza”. Corso di autodifesa, presentazione del Centro e del libro “Riprendo la mia vita” con letture delle testimonianze lette da Romina Soldati e Alessandra Montanini

Promotori: Centro per non subire violenza Genova

Mercoledì 26 novembre – 18.00 – Giardini Luzzati

Presentazione libro “La vita è un profumo. Canto a due voci”

Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Il Ce.Sto

Giovedì 27 novembre – 18.30 – Via della Maddalena 50r

Presentazione del libro “Se la ragazza beduina potesse parlare”

Promotori: Sestiere della Maddalena, Book Morning

Venerdì 28 novembre – Mercato rionale di Pontedecimo

Informazioni utili alle donne in difficoltà

Promotori: Municipio 5 – Consulta delle elette

Sabato 29 novembre – 17.30–19.30 – Vineria del Molo

Degustazione vini a offerta libera a favore del Centro Per Non Subire Violenza

Promotori: Sestiere del Molo, Vineria del Molo

Sabato 29 novembre – 18.00 – Piazza Pilo

Flashmob “Orgogliosa salto”

Promotori: Municipio 6 – Palestra Gym Club Kangoo Jump

Sabato 29 novembre – 20.45 – Centro Civico Viale Narisano

Spettacolo “La sinapsi”

Promotori: Municipio 6 – Proloco Cornigliano

Sabato 29 novembre – 21.00 – Teatro SOC Certosa

“Il blues si tinge di rosa” – spettacolo musicale a favore di Casa Pandora Margherita Ferro

Promotori: Municipio 5 – Teatro SOC Certosa, Wintowin

Domenica 30 novembre – 9.00–12.00 – Da Piazza Massena a Piazza Tazzoli

Evento sportivo: corsa non competitiva, marcia e pedalata

Promotori: Municipio 6 – Monte Gazzo Outdoor

Entro fine novembre – Giardini Balduzzi e Mario Reale, Viale Benedetto XV

Verniciatura panchina rossa

Promotori: Municipio 8 – Club Inner Wheel Genova Sud Ovest