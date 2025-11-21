  • News24
Importante

Giornata contro la violenza sulle donne: da Asl 3 un filo diretto con gli specialisti

Il 25 novembre sarà possibile telefonare direttamente agli specialisti della medicina d’urgenza e del consultorio familiare per supporto e informazioni

consultorio visita medica

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre Asl3 mette a disposizione della cittadinanza unfilo diretto telefonico con gli specialisti della medicina d’urgenza e del consultorio familiare.

L’iniziativa nasce per offrire un supporto immediato, informazioni sui servizi disponibili e percorsi dedicati a chi vive situazioni di violenza o soffre di disturbi legati a traumi e abusi.

Dalle 9 alle 11, al numero 328 0474404, risponderanno gli specialisti del consultorio familiare Asl3, guidato dal dottor Alessandro Fasciani. Gli esperti saranno a disposizione per colloqui personalizzati e per fornire indicazioni sulla terapia dei disturbi da stress post-traumatico conseguenti ad abusi sessuali.

Dalle 14 alle 16, contattando il numero 010 849 2543, sarà invece possibile parlare con gli specialisti della Medicina d’Urgenza Asl3, diretta dal dottor Alessandro Rollero, per ricevere supporto, orientamento e informazioni sulle possibilità di intervento in situazioni di emergenza o rischio.

