  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Iniziative

Villaggio di Natale a Tursi, dalla Regione oltre 7mila euro: finanziati progetti in tutta la Liguria

L'ente erogherà tramite il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT) fondi a 130 Comuni per gli eventi natalizi dal primo dicembre 2025 al 31 gennaio 2026

Babbo Natale Villaggio di Natale Alassio

Genova. La Regione Liguria erogherà tramite il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT) 600mila euro a 130 Comuni per gli eventi natalizi dal primo dicembre 2025 al 31 gennaio 2026.

Sono finanziate iniziative riguardanti installazioni artistiche a tema invernale o natalizio, luminarie, presepi tradizionali o contemporanei, mercatini di Natale, laboratori per bambini, eventi musicali nonché iniziative riguardanti il teatro, il cinema, la danza, la letteratura, la fotografia, la pittura, le visite guidate, le escursioni, le attività ludico-ricreative e didattiche, e gli approfondimenti sulla storia delle tipicità locali, fiere, sagre, esposizioni oppure il cimento invernale, percorsi storici o identitari di una comunità. Costituiscono elemento essenziale per l’accesso al finanziamento l’utilizzo dei loghi del Ministero del Turismo e della Regione Liguria per la comunicazione e la pubblicità dell’iniziativa.

Al Comune di Genova sono andati 7.370 euro per la realizzazione del villaggio di Natale a palazzo Tursi.

“Sono molto soddisfatto di questa ampia partecipazione da parte dei Comuni, nessuno di chi ha fatto richiesta è rimasto escluso: ciò sta a significare che queste amministrazioni credono nella potenzialità turistica dei loro territori – ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Scopo di questo bando è di far sì che buona parte dei visitatori in Liguria si rechi anche in luoghi normalmente non centrali nel panorama turistico e al di fuori dei circuiti tradizionali”.

Al seguente link l’elenco completo dei Comuni che hanno ottenuto il finanziamento: https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetition/4385:avviso-2025-natale-in-liguria.html

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.