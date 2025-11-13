Villaggio di Natale a Tursi, dalla Regione oltre 7mila euro: finanziati progetti in tutta la Liguria

Genova. La Regione Liguria erogherà tramite il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT) 600mila euro a 130 Comuni per gli eventi natalizi dal primo dicembre 2025 al 31 gennaio 2026.

Sono finanziate iniziative riguardanti installazioni artistiche a tema invernale o natalizio, luminarie, presepi tradizionali o contemporanei, mercatini di Natale, laboratori per bambini, eventi musicali nonché iniziative riguardanti il teatro, il cinema, la danza, la letteratura, la fotografia, la pittura, le visite guidate, le escursioni, le attività ludico-ricreative e didattiche, e gli approfondimenti sulla storia delle tipicità locali, fiere, sagre, esposizioni oppure il cimento invernale, percorsi storici o identitari di una comunità. Costituiscono elemento essenziale per l’accesso al finanziamento l’utilizzo dei loghi del Ministero del Turismo e della Regione Liguria per la comunicazione e la pubblicità dell’iniziativa.

Al Comune di Genova sono andati 7.370 euro per la realizzazione del villaggio di Natale a palazzo Tursi.

“Sono molto soddisfatto di questa ampia partecipazione da parte dei Comuni, nessuno di chi ha fatto richiesta è rimasto escluso: ciò sta a significare che queste amministrazioni credono nella potenzialità turistica dei loro territori – ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Scopo di questo bando è di far sì che buona parte dei visitatori in Liguria si rechi anche in luoghi normalmente non centrali nel panorama turistico e al di fuori dei circuiti tradizionali”.

Al seguente link l’elenco completo dei Comuni che hanno ottenuto il finanziamento: https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetition/4385:avviso-2025-natale-in-liguria.html