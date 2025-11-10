Viadotto di corso Europa a Nervi, entro novembre il termine della diagnostica completa sulla struttura:



Genova. Il cavalcavia di Nervi è uno degli osservati speciali per quanto rigaurda i problemi strutturali che interessano la fitta rete di infrastrutture urbane genovesi. E ancora una volta è al centro del dibattito pubblico, con una nuova interrogazione richiesta in Sala Rossa in occasione della seduta odierna del Consiglio comunale.

A rispondere al consigliere Lorenzo Garzarelli (AVS) sullo stato del viadotto, l’assessore Ferrante che ha precisato che, a seguito di un’ispezione, la struttura era stata posta in “classe di attenzione alta”, rendendo necessari immediati provvedimenti cautelativi.

È stata emessa un’ordinanza che impone la limitazione di uso della struttura, il limite di carico e la limitazione di velocità al fine di prevenire l’utilizzo da parte del traffico pesante e garantire la sicurezza.Parallelamente alle restrizioni, l’amministrazione ha avviato i lavori di manutenzione strutturale. È stato affidato un servizio specifico per la progettazione del consolidamento della spalla levante del cavalcavia. Tali lavori, dal costo stimato di circa 800 mila euro sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2024 e la loro realizzazione si è completata nel corso del 2025.

Questi interventi preparatori sono fondamentali per poter procedere alla fase successiva: le verifiche accurate sull’intera struttura. La verifica approfondita sull’infrastruttura è ormai prossima all’avvio. L’assessore Ferrante ha evidenziato che la procedura di affidamento per l’accordo quadro è in fase di conclusione. Si tratta di un appalto suddiviso in due lotti, ciascuno con un importo massimo di aggiudicazione pari a poco più di 3 milioni di euro, destinati all’effettuazione delle verifiche accurate e dei servizi connessi. L’amministrazione prevede la conclusione delle procedure di aggiudicazione entro la fine di novembre, dando così il via alla fase di indagine diagnostica completa sul viadotto.