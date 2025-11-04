Viabilità, cantiere a Nervi per centralina ammalorata: tutte le modifiche al traffico

Genova. Per un intervento di eliminazione centralina telefonica interrata e ammalorata, dalle ore 8.00 del 10 novembre alle ore 18.00 del 14 novembre a Nervi sono adottate, nei sottoelencati segmenti stradali, le seguenti prescrizioni:

Via Marco Sala

a. nel tratto compreso tra piazza Antonio Pittaluga e l’intersezione con via Emanuele Ravano, istituito il divieto di transito veicolare eccetto mezzi di cantiere;

b. nel tratto compreso tra l’intersezione di via Ravano e largo Bassanite, istituito il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di cantiere e veicoli diretti e/o provenienti dalle proprietà laterali, per i quali è istituito il senso unico alternato di circolazione regolato a vista, con diritto di precedenza per i veicoli con direzione levante.

Via Sant’Ilario, nel tratto compreso tra via Donato Somma e largo Bassanite (escluso):

a. senso unico di marcia da monte verso mare;

b. divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 metri e lunghezza superiore a 8 metri, eccetto per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Contestualmente, all’imbocco con largo Bassanite, obbligo di svolta a sinistra verso levante, eccetto i veicoli autorizzati di cui al punto 1b).

Viale Goffredo Franchini, all’intersezione con piazza Pittaluga:

a. è consentito continuare la marcia sia in direzione mare, viale Delle Palme (diritto) sia verso ponente, via Oberdan (destra);

4. viale delle Palme, all’intersezione con piazza Pittaluga:

a. i veicoli provenienti da mare hanno l’obbligo di svolta verso ponente in via Oberdan (sinistra).

I percorsi dei mezzi AMT del trasporto pubblico locale, nelle linee in servizio nelle strade interessate dalle prescrizioni sopra riportate, sono così modificati:

– linea 515:

In partenza da viale Franchini (capolinea) transiterà per piazza Pittaluga, a destra per via Oberdan, svolte a destra su viale Franchini, sinistra per via Campostano, via Donato Somma (direzione ponente) percorso regolare.

In partenza da via Giannelli percorso invariato.

Fermate non esercite in piazza Pittaluga, largo Bassanite, via Sant’Ilario Inferiore, via Donato Somma direzione ponente (fino intersezione con via Campostano).

– linea 516:

In partenza da piazza Edilio Pesce, transito per via Oberdan, viale Franchini, sinistra per via Campostano, destra per via Donato Somma (direzione levante) dove riprende percorso regolare.

In partenza da Sant’Ilario Superiore percorso invariato.

Fermate non esercite in piazza Pittaluga, largo Bassanite, via Sant’Ilario Inferiore.

– linea 517:

In partenza da piazza Edilio Pesce, transito per via Oberdan, viale Franchini, sinistra per via Campostano, destra per via Donato Somma (direzione levante). destra per via Sant’Ilario Inferiore (viabilità modificata con inversione del senso di marcia da monte verso mare), da largo Bassanite sinistra per via Casotti dove riprende percorso regolare.

In partenza da via Donato Somma/Capolungo, percorso invariato.

Fermata non esercita in piazza Pittaluga.