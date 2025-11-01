Via Terpi, approvato il progetto per la messa in sicurezza definitiva della scarpata

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza della scarpata tra via Terpi e piazzale Bligny, nel territorio del Municipio IV Media Val Bisagno.

“La zona – spiega l’assessore Ferrante – è stata in passato più volte oggetto di frane che ne hanno compromesso la sicurezza dal punto di vista idrogeologico. A seguito delle abbondanti piogge dello scorso marzo, la situazione si era ulteriormente aggravata e aveva reso necessario un intervento in somma urgenza di riprofilatura e disgaggio del materiale lungo il versante e il consolidamento strutturale con una platea di cemento armato. L’intervento, però, non aveva risolto del tutto le problematiche”.

“Con questo nuovo e definitivo lavoro, il cui quadro economico è di 108.000 euro, completeremo la sistemazione generale dell’area interessata, ripristinando l’agibilità e la fruibilità del piazzale parcheggio su piazzale Bligny, riportandolo alle condizioni preesistenti al dissesto e nel rispetto delle normative vigenti”, conclude Ferrante.

I disagi per i residenti di via Terpi sono esplosi il 21 luglio 2023, quando un intero palazzo era stato evacuato dopo un allarme partito dai sensori installati per i lavori di consolidamento del caseggiato. Ma già da tempo la collina era soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico. La Procura aveva aperto un fascicolo d’inchiesta per approfondire la possibile correlazione coi lavori dello scolmatore del Bisagno, ma da allora non risultano sviluppi giudiziari.