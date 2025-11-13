Commercio, in via Roma chiudono Y-Ipsilon e Patrizia Pepe

Genova. Un’altra insegna storica si spegne in via Roma. Si tratta del negozio di abbigliamento maschile Y-Ipsilon, aperto nel lontano 1970, sulle cui vetrine in questi giorni sono comparsi i cartelli di liquidazione totale per “cessata attività”.

Il negozio, specializzato in abiti su misura e capi made in Italy, è partito specializzandosi in capi di Yves Saint Laurent – da qui la Y – e ha poi allargato il business nel corso degli anni ricercando brand di qualità e aprendo una sartoria.

Un’attività che negli ultimi tempi, complice il cambio di passo nel mondo della moda, fa fatica da andare avanti senza nuova linfa. Da qui la decisione di chiudere: il 24 dicembre sarà l’ultimo giorno, poi le serrande si abbasseranno per sempre.

Lo stesso destino è riservato a Patrizia Pepe, altra boutique di via Roma. Il marchio aveva aperto nel 2012, ma dopo tredici anni ha deciso di chiudere, complice un calo del giro d’affari: quattro le dipendenti, tra cui la store manager.

C’è invece attesa per l’imminente apertura di Ralph Lauren e del nuovo store di Caleri, mentre il nuovo negozio di Montres et Bijou ha già inaugurato.