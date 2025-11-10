Via Pra’ chiusa per lavori: come cambiano linee e orari dei bus

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto della via Prà, causa lavori stradali, le linee 1, 192, 699 e N2 modificheranno il percorso con le seguenti modalità;
• dalle ore 21:00 del 10 novembre alle ore 05:00 dell’11 novembre
• dalle ore 21:00 dell’11 novembre alle ore 05:00 del 12 novembre
• dalle ore 23:00 del 14 novembre alle ore 07:00 del 15 novembre
• dalle ore 21:00 del 15 novembre alle ore 07:00 del 16 novembre
• dalle ore 20:00 del 16 novembre alle ore 03:00 del 17 novembre
Linee 1 e N2
Direzione ponente: i bus, giunti in via Prà (altezza Sorgenti Sulfuree Inferiori), svolteranno a destra per raggiungere ed effettuare capolinea provvisorio delle Sorgenti Sulfuree Superiori (area bus). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di Sorgenti Sulfuree Superiori (area bus), proseguiranno per via alle Sorgenti Sulfuree, via Prà dove riprenderanno percorso regolare.
Linea 192
Direzione via 2 Dicembre: i bus, in partenza dal capolinea di via alla Stazione di Voltri, proseguiranno per via Voltri, via Ventimiglia, via Pietra Ligure, via Vallecrosia, via Calamandrei, via Martiri del Turchino dove riprenderanno percorso regolare. Direzione via Don Giovanni Verità: i bus, giunti in via Martiri del Turchino proseguiranno per via Calamandrei, via Vallecrosia, via Pietra Ligure, via Ventimiglia, via alla Stazione di Voltri dove riprenderanno percorso regolare.
Linea 699
Direzione via Don Giovanni Verità: i bus, giunti in via alle Sorgenti Sulfuree Superiori, proseguiranno per via Cravasco, via Ventimiglia, via Don Giovanni Verità dove riprenderanno percorso regolare.
Verrà appositamente predisposto un servizio navetta che garantirà il percorso da/per Sorgenti Sulfuree Superiori / Voltri, sul seguente percorso. Camozzini/Dall’Orto (capolinea), via Camozzini, via Don Giovanni Verità, via Ventimiglia, elicoidale via Ventimiglia, via Cravasco, Sorgenti Sulfuree Superiori (capolinea).