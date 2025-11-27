Sfollati di via Piacenza, confermata l’esenzione dall’occupazione suolo pubblico per le impalcature dell’edificio

Genova. Approvate dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile e dell’assessore al Patrimonio Davide Patrone, le misure a sostegno del condominio di via Piacenza 17 per interventi di occupazione suolo per il cantiere edile di ripristino dell’edificio, colpito dall’incendio nella notte del 14 febbraio 2023.

“Lo avevamo promesso la settimana scorsa nella giunta itinerante in Media Val Bisagno, rispondendo a una richiesta di cittadini che da oltre mille giorni vivono un grandissimo disagio – ricorda la sindaca Silvia Salis – È un piccolo segno di come questa amministrazione tenga veramente all’ascolto del territorio e provi a trovare soluzioni concrete alle criticità che vengono segnalate nel corso di tutti i sopralluoghi”.