Assi di forza, iniziano i cantieri in via Buranello: bus deviati in via Cantore, lavori a blocchi fino a febbraio

Genova. "Abbiamo un target che non possiamo mancare, vale a dire quello di aprire un asse di forza da 25 chilometri entro il 30 giugno. Altrimenti incombono penali e un probabile dissesto della civica amministrazioni. Una condizione ereditata dalla precedente amministrazione e che noi ora abbiamo il compito di portare a compimento. Non dormiamo sonni tranquilli perchè in gioco c'è la tenuta economica dell'ente e anche della nostra comunità. Dobbiamo correre". Con queste parole l'assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante esordisce all'assemblea pubblica organizzata questa sera presso i locali del centro civico Buranello di Sampierdarena per presentare gli imminenti lavori per la realizzazione dell'asse Centro – parte dei quattro assi di forza del trasporto pubblico – e che interesseranno per diversi mesi le principali arterie del quartiere vale a dire via Buranello, via Cantore e via Sampierdarena.

I lavori di via Buranello sono in partenza il prossimo lunedì 17 novembre e sono sicuramente tra i più complessi e “temuti” a causa delle dimensioni della strada e della stagione natalizia che attraverseranno. Ma la cantierizzazione scelta dall’amministrazione civica – divisa in 5 fasi – permetterà di non interrompere il traffico privato ma solamente escludere, per tutta la durata delle lavorazioni, il passaggio dei mezzi pubblici, troppo larghi per convivere con il cantiere. Invece di passare in via Buranello, passeranno in via Cantore, con una serie di modifiche che saranno affinate nei prossimi giorni. Sarà invece garantito il passaggio di mezzi di trasporto e merci entro la larghezza dei tre metri.

Come dicevamo la prima fase inizierà il prossimo lunedì 17 novembre e durerà una ventina di giorni. Riguarderà la parte tra piazza Barabino e l’inizio di via Buranello. Per questa fase sarà soppressa la corsia dei bus ma il passaggio del trasporto pubblico sarà ancora possibile. Le quattro fasi successive, poi, si susseguiranno senza sovrapposizioni, per terminare il cantiere entro il 28 febbraio.

Durante ogni sezione di cantiere, fatta salva la prima, “salteranno” una decina di posti auto, ma sarà garantito lo scarico merci. I marciapiedi non saranno interessati dai lavori e quindi resteranno entrambi completamente percorribili. Finiti i lavori l’assetto della strada non sarà diverso da quello di oggi, sia in termini di cantiere che di viabilità.

“Questo assetto dei lavori in via Buranello comporta più tempo e più soldi – spiega Ferrante – ma la scelta mia e dell’amministrazione è stata quella di dilatare i tempi per poter tenere aperta la strada ai mezzi privati in un periodo dell’anno, quello natalizio, fondamentale per il commercio della zona“.