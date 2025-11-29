Verso Spezia – Sampdoria, il monito di Gregucci: “Siamo all’inferno, tanto in palio al Picco”

Domenica ore 17,15 al Picco. Spezia – Sampdoria è uno snodo fondamentale per le speranza di risalita dei blucerchiati. La squadra di Foti e Gregucci dovrà dare continuità alla vittoria contro la Juve Stabia. Ma non sarà facile in quello che si prospetta un clima incandescente. Gli aquilotti infatti sono ultimi in classifica. Samp chiamata anche a sfatare il tabu trasferta visto che in campionato non arrivano tre punti lontano dal Ferraris dallo scorso ottobre, vittoria 3-5 sul campi del Cesena: “”Fuori casa non vinciamo da tantissimo tempo. Vincere questo tipo di partita, un derby ligure, potrebbe farci fare un salto”.

Angelo Gregucci non vuole facili entusiasmi e sottolinea come la classifica sia ancora drammatica visto il terzultimo posto: “Siamo ancora all’inferno. Finisse oggi il campionato saremmo retrocessi. Quindi bisogna avere coraggio, fare di più. Non possiamo permetterci sbavature, noi le paghiamo il triplo. Tutti i palloni sono determinanti non per una partita ma per l’intero campionato. Noi viviamo da un anno e mezzo quello che sta vivendo lo Spezia”.

Il punto sui possibili convocati: “Riccio è in progressione, fino a ieri era tra i papabili per la convocazione. Gli unici indisponibili per certo sono Altare, Cuni e Abildgaard. Riccio, Ricci e Ferrari sono sotto valutazione nostra e del reparto medico”.

Si è parlato di un possibile tridente con Coda sostenuto da Pafundi e Cherubini. Sulla posizione di quest’ultimo: “Cherubini è una risorsa. Dobbiamo valutare se metterlo esterno o seconda punta. Nella scelta pesa anche il tipo di avversario. Coda è importante e può essere un esempio per altri. L’uomo è un professionista di livello, un uomo di sport matura. Deve dare esempio e lo ha fatto sotto il profilo dello sforzo”.

“Più di chi sarà importante come andremo nell’area avversaria. Anche perché abbiamo un indice di pericolosità medio/alto ma realizziamo pochi goal”, conclude.

Sugli avversari: “Donadoni è stato un calciatore che ammiravo molto e una persona top nello sport. Viviamo gli stessi momenti dello Spezia. Dovremo cercare di capire che alle 17,15 al Picco c’è tantissimo in palio”.