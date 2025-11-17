Verso Sampdoria – Juve Stabia: Foti rischia di fare peggio di Semplici

Inizia oggi la settimana lunga della Sampdoria verso la partita di lunedì prossimo. Al Ferraris alle ore 20,30 arriva la Juve Stabia. Partita fondamentale per la gestione di Salvatore Foti e per evitare di oltrepassare l’ennesimo limite del peggio. Due punti in quattro partite sono troppo pochi. Urgenza di punti contro una squadra che evoca i fantasmi della notte di Castellammare, quando i blucerchiati erano sprofondati in Serie C.

La quinta partita del post Donati arriva dopo due settimane di lavoro. Sarà decisiva anche per capire se il cambio di guida tecnica ha portato qualche effetto positivo. La parte finale del match contro il Frosinone e la partita di Empoli sono stati gli unici bagliori della nuova gestione. Solo una vittoria potrebbe consentire di non essere bollato come il cambio di panchina meno incisivo dell’ultimo travagliato biennio. Una piccola impresa al contrario. Sottil aveva conquistato sette punti nelle prime cinque partite. Semplici solo quattro e Evani- Lombardo otto.

Oggi la squadra è a riposo dopo la sgambata di ieri contro la Primavera. Il numero di acciaccati e infortunati è da tenere in considerazione nel valutare l’impatto della nuova squadra di allenatori. Che hanno dovuto fare a meno di Pafundi e le cui mosse Ricci in mediana e Abildgaard al centro della difesa sono state cancellate dai problemi fisici che hanno colpito i due giocatori. Non solo sfortuna, però, come analizzato la scorsa settimana.

Il bollettino è da guerra e la speranza è che qualcuno possa essere recuperato. Erano ovviamente assenti, per gli impegni con le nazionali, Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić. Sedute differenziate di gestione in palestra per Antonin Barák e sul campo per Massimo Coda. Giorgio Altare, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi, Estanislau Pedrola, Nicola Ravaglia e Matteo Ricci hanno proseguito invece i rispettivi iter di recupero. Terapie per Oliver Abildgaard, Francesco Conti, Marvin Çuni e Alex Ferrari.

Insomma, è ancora lunga prima che arrivi gennaio. Quando, per evitare la seconda retrocessione sul campo, dovranno essere rinforzati tutti i reparti. In un’intervista rilasciata ad alcune testate, Andrea Mancini ha affermato che arriveranno subito i rinforzi. Una puntualizzazione che testimonia come ci sia resi conto delle enormi lacune lasciate dalla campagna estiva.